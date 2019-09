Trois-Rivières refuse d'aider davantage les Aigles, pour le moment

La séance qui devait débuter à 16 h a commencé avec 30 minutes de retard, puisque le conseil était divisé sur la question.

Sept conseillers se sont prononcés pour un report de la décision et quatre auraient voulu adopter la résolution immédiatement.

L'équipe des Aigles avait fait savoir au maire Jean Lamarche qu'elle ne pouvait pas attendre plus longtemps en raison de la situation financière de l'équipe et des changements possibles à venir dans la ligue Can-Am.

Le maire de Trois-Rivières, qui était en faveur de l'aide immédiate aux Aigles, considère que la balle est maintenant dans le camp de l'équipe qui devra décider de son avenir.

C'est sûr que les Aigles ont des décisions à prendre pour l'avenir de l'équipe, des propriétaires et aussi des décisions pour la ligue. Mais c'est sûr qu'on est à la fin du délai. Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières

Le conseiller municipal Claude Ferron, qui a proposé de reporter la décision après l'adoption du budget, veut avoir plus d'informations sur la situation financière des Aigles pour prendre une meilleure décision. On a les états financiers de 2018, mais on n'a pas les chiffres de cette année. Moi, comme administrateur de fonds publics, je me dois d'être mieux informé avant de prendre une décision.

D'autres conseillers autour de la table du conseil ont fait remarquer que le budget de la ville n'est pas encore adopté et qu'il serait plus sage d'attendre son adoption avant de s'engager auprès de l'équipe de baseball.

Depuis 2012, les Aigles ont reçu près de 2 millions de dollars de la Ville de Trois-Rivières. Si leur demande est acceptée par la ville, l'équipe recevrait 325 000 $ en 2020.