Les poules domestiques gagnent en popularité à Gatineau

De plus en plus de Gatinois adoptent des poules comme animaux de compagnie depuis l'implantation d'un règlement municipal sur les petits élevages urbains en mars dernier. Jusqu'à maintenant, le programme est un succès, mais plusieurs se demandent ce qu'il adviendra de ces poules domestiques lorsqu'elles ne seront plus en mesure de pondre.

Clément Bédard est l'un des premiers à avoir demandé à la Ville de Gatineau de se doter d'un tel règlement. L'arrivée du projet pilote en 2017 lui a permis d'obtenir officiellement une licence. Depuis, il profite d'une récolte quotidienne d’œufs frais, gracieuseté de ses deux poules « Oeuf-Génie » et « Bénédicte ».

Je ne donne pas beaucoup de restants de table, je donne vraiment de la moulée à ponte qui contient tout ce [dont] elles ont besoin. Et je n'ai jamais eu de problèmes déclare M. Bédard.

Clément Bédard est propriétaire de deux poules domestiques : « Oeuf-Génie » et « Bénédicte ». Photo : Radio-Canada

Seulement 50 citoyens ont eu le droit d'avoir des poules en 2017, 136 en 2018 et maintenant qu'il n'y a plus de limites, 174 licences ont été émises cette année. Cette tendance à la hausse devrait toutefois plafonner sous peu selon Marc Dallaire, le spécialiste avicole de la Ville de Gatineau.

On n'aura pas comme 1000 personnes à Gatineau qui auront des poules. C'est quand même beaucoup d'investissements en termes de temps et ça, les gens le savent. Il y a des gens qui embarquent dans le projet, ils font ça un été et se rendent compte que ce n'est pas pour eux , explique-t-il.

De nombreux citoyens vivront bientôt leur premier hiver avec leurs pensionnaires, ce qui pourrait occasionner des défis pour certains.

Elles ont pondu tout l'hiver passé. Une poule qui n'est pas heureuse ne pond pas , affirme M. Bédard, visiblement peu préoccupé par le changement de saison qui approche.

Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les poules supportent le froid passablement, c'est plutôt [avec] l'humidité qu'elles ont de la difficulté. [Donc] on aime mieux un poulailler qui va vers le froid et sec plutôt que le chaud et humide. Marc Dallaire, spécialiste avicole de la Ville de Gatineau

Les experts recommandent de les loger dans un poulailler bien ventilé et muni d'une lampe chauffante pour leur offrir des conditions de vie optimales.

Que faire des poules qui ne pondent plus?

Maintenant que le programme est bien en place, Gatineau songe déjà aux prochaines étapes afin d'encore mieux encadrer les membres de la communauté qui souhaitent adopter des poules domestiques.

Ce qu'on voit, c'est peut-être un organisme communautaire voué à la garde de poules à la maison qui pourrait se développer pour accompagner encore plus le citoyen , précise Marie-Noële St-Pierre, la chef de section par intérim au Service des loisirs, sports et développement des communautés de la Ville de Gatineau.

Marie-Noële St-Pierre explore des pistes de solution pour gérer les poules en fin de vie utile. Photo : Radio-Canada

Comme les poules pondent assidûment pendant deux à trois ans, mais qu'elles ont une durée de vie pouvant aller jusqu'à huit ans, une question se pose : garder une poule de compagnie qui ne pond plus ou s'en départir?

En attendant qu'une réponse à cette question soit trouvée, « Oeuf-Génie » et « Bénédicte » pourront continuer de profiter du terrain chez Clément Bédard tant et aussi longtemps qu'elles paieront leur loyer... en lui donnant des œufs frais.

Avec les informations de Stéphanie Allard