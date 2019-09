Gouvernement minoritaire : Blaine Higgs pourra-t-il réaliser ses ambitions?

Un an après son élection, le premier ministre Blaine Higgs affirme sans détour qu'il devra prendre des décisions difficiles dans tous les domaines pour redresser les finances publiques du Nouveau-Brunswick et relancer l'économie.

Nous savons tous que le statu quo n'est pas possible, et que de ne rien faire n'est pas acceptable , déclare M. Higgs. Il souligne que le nombre de lits d'hôpitaux est plus élevé au Nouveau-Brunswick qu'ailleurs au pays, et prévient que les syndiqués de la fonction publique ne doivent pas espérer obtenir les hausses salariales qu'ils demandent.

Depuis son élection le 24 septembre 2018, le Parti progressiste-conservateur forme un gouvernement minoritaire. Pour réaliser ses objectifs ambitieux, Blaine Higgs doit pouvoir compter sur l'opposition.

David Coon, chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

M. Higgs travaille comme un premier ministre avec un gouvernement majoritaire, mais ça n'est pas la réalité , affirme le chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick, David Coon.

C'est vraiment difficile de vraiment collaborer avec M. Higgs, étant donné qu’il identifie des priorités qui ne sont pas vraiment les priorités des Néo-Brunswickois , soutient de son côté le chef du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, Kevin Vickers.

Kevin Vickers, chef du Parti libéral du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Le politologue Mario Lévesque croit que Blaine Higgs pourrait déclencher des élections, s'il n'obtient pas l'appui des autres partis, afin d'obtenir la majorité qui lui permettrait de réaliser son programme.

Cette stratégie pourrait porter fruit pour les conservateurs, croit M. Lévesque, car le chef libéral est à son avis peu visible depuis son arrivée à la tête du parti.

Une question pour les libéraux, c'est : pourquoi ils cachent M. Vickers? , demande le politologue.

Mais Kevin Vickers, qui est devenu chef des libéraux de la province en avril dernier, assure que son parti est prêt à toute éventualité. Nous serons prêts à faire face à une élection , déclare-t-il.

Durant les quatre derniers mois, j'ai voyagé partout au Nouveau-Brunswick, dans chaque ville, dans chaque coin de notre province, et je vais continuer à le faire parce que j'apprends beaucoup de nos citoyens , affirme M. Vickers.

À l’Assemblée législative, le gouvernement minoritaire compte sur l'appui de l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, dirigée par Kris Austin. Cet appui a été accordé aux conservateurs pour 18 mois, soit jusqu'au printemps prochain.

D’après un reportage de Michel Corriveau