La planète s’invite... au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les quatre cégeps régionaux et l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) ont annoncé leur participation. Ils seront appuyés par des politiciens, des syndicats et différents groupes communautaires.

À Saint-Félicien, il y aura des lignes de piquetage jeudi et vendredi devant le cégep. Le 27 septembre, une grande marche sera organisée dans les rues de la ville. Elle débutera à 10 h 30 devant l’établissement scolaire. En plus des étudiants du cégep, des élèves de quatrième et de cinquième secondaire marcheront eux aussi et prendront des engagements pour la planète.

À Alma la marche pour le climat est organisée par la Confédération des syndicats nationaux (CSN). Des groupes communautaires ont annoncé leur intention d’y participer, de même que d’autres centrales syndicales. Certains candidats aux élections fédérales du 21 octobre ont aussi prévu s’inviter à la manifestation. Le libéral Richard Hébert, le conservateur Jocelyn Fradette et le bloquiste Alexis Brunelle-Duceppe seront de la partie.

La manifestation la plus importante devrait avoir lieu dans l’arrondissement de Chicoutimi. Une grande marche organisée par le MAGE-UQAC se mettra en branle à 13 h à l’Université du Québec à Chicoutimi pour se terminer à la Place du citoyen. En plus de l’enjeu climatique, le rassemblement vise à dénoncer le projet de GNL Québec.

Les étudiants des cégeps de Jonquière et Chicoutimi y participeront, tout comme les membres de la Coalition Fjord.

Au plan politique, les candidats bloquistes Mario Simard et Valérie Tremblay seront aussi à Chicoutimi. Ce sera également le cas du candidat néo-démocrate de Chicoutimi-Le Fjord, Stéphane Girard, et des vertes Lynda Youde et Lyne Bourdages.

Le conservateur Richard Martel a indiqué qu’il ne participerait pas à l’événement puisqu’il est en faveur du projet de GNL Québec.

Aucun des trois candidats du Parti populaire du Canada dans la région ne participera au mouvement. Ils se disent « tous très sensibles à la cause environnementale et aux changements climatiques ». Par contre, ils « rejettent le concept d’urgence climatique ».

Le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault, qui est le porte-parole péquiste en matière d’environnement et de lutte contre les changements climatiques, manifestera à Montréal.

De leur côté, les caquistes Andrée Laforest, François Tremblay et Nancy Guillemette ont indiqué qu’ils ne participeront pas aux manifestations puisque deux représentant de la Coalition avenir Québec, Benoit Charrette et Richard Campeau, seront présents.

La mairesse de Saguenay, Josée Néron, ne sera pas non plus de la partie puisqu’elle est en Europe.