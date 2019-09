Gazoduq poursuit ses consultations cet automne

Cet automne et à l’hiver 2020, des tables de travail régionales se tiendront pour aborder les questions propres à des groupes liés à l’industrie forestière, la chasse et la pêche et les activités récréotouristiques.

Des rencontres se tiendront aussi sur le thème de la sécurité et de l’intégrité des structures et sur la préparation d'un plan de mesures d’urgence.

C'est une question extrêmement importante, on nous l'a dit et c'est important pour nous. Il est important de consulter tous les acteurs qui auront un rôle à jouer dans le cas de tout processus à déployer s'il y avait quelconque urgence. L'important est de bien se préparer , indique Marie-Christine Demers, directrice principale, Affaires publiques et Relations avec les communautés chez Gazoduq.

Des coûts pour les municipalités?

Il est trop tôt pour préciser si le plan de mesures d'urgence de l'entreprise pourrait entraîner des coûts supplémentaires pour les municipalités. La question sera abordée, comme le précise Marie-Christine Demers de Gazoduq.