Le Jour des Franco-Ontariens à Ottawa et dans l’Est ontarien en images

Des centaines de personnes de personnes s’étaient rassemblées à St-Albert pour le dévoilement du 17e monument de la francophonie.

« Ça dit à tous : ici, on parle français », explique fièrement Francine Leblanc, enveloppée dans son drapeau franco-ontarien.

Installé sur le site de la Fromagerie St-Albert, qui fête son 125e anniversaire, le monument est constitué d’un immense drapeau franco-ontarien entouré de plaques de granite. Il a coûté 350 000 $ et a été édifié en 14 mois.

Continuons, nous, de prendre notre place, de toujours viser plus haut et plus loin, ensemble.

Amanda Simard, députée provinciale de Glengarry—Prescott—Russell