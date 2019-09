Les Canonniers de Québec fêtent leurs 20 ans

Ce n’était, au départ, qu’un petit projet de programme sport-études baseball pour une quinzaine d’athlètes. Vingt ans plus tard, les Canonniers de Québec sont devenus une pépinière de talent pour les universités américaines et même les équipes des Ligues majeures de baseball.

On était très optimistes en commençant que l’on serait encore là 20 ans plus tard. Mais on n'aurait jamais pu prédire l’ampleur que ç'a pris , lance Jean-Philippe Roy, directeur des Canonniers depuis les tout débuts.

Le moment aurait difficilement pu être mieux choisi pour célébrer les 20 ans du programme qui compte maintenant 230 étudiants-athlètes, dont 12 filles, dispersés dans cinq écoles de la région.

Cet été, deux produits des Canonniers, Jean-Christophe Masson et Édouard Julien, ont entendu leur nom au repêchage des Ligues majeures de baseball. Ils se sont vus offrir des bonis de signature de plusieurs centaines de milliers de dollars, du jamais vu pour des joueurs de la région.

Un joueur des Canonniers de Québec à l'entraînement Photo : Radio-Canada

Honorés sur les murs du stade Canac

Depuis quelques jours, les deux sont immortalisés sur les murs du stade Canac en compagnie des autres joueurs marquants de l’histoire des Canonniers. Une façon de les honorer, mais aussi d’inspirer les plus jeunes qui foule le terrain synthétique du stade du lundi au vendredi.

En Masson, repêché à 16 ans, Jean-Philippe Roy a le parfait d’exemple pour montrer que le baseball professionnel est accessible. En Julien, une vedette du baseball universitaire américain depuis deux ans, Roy a une tête d’affiche pour son programme.

Avec ses succès à Auburn ces dernières années, Édouard Julien, c’est le nom le plus connu aux États-Unis de l’histoire des Canonniers. Peu importe où tu vas, tout le monde sait qui il est dans le monde du baseball.

Un entraînement du programme de baseball des Canonniers de Québec au stade Canac Photo : Radio-Canada

Québec au-dessus la mêlée

Créé un an après la fondation des Capitales de Québec, en 2000, le programme des Canonniers a orchestré une montée en puissance du baseball de la région de Québec, alors que le sport perdait de la vitesse partout ailleurs dans la province dans la foulée du départ des Expos.

La région de Québec est définitivement devenue la puissance dans le baseball québécois. On gagne à presque tous les niveaux et je pense que c’est en grande partie parce qu’on a un sport-études très fort , explique le gérant des Capitales, Patrick Scalabrini, également entraîneur avec les Canonniers.

Mais Jean-Philippe Roy refuse de prendre tout le crédit. Le succès du baseball, à Québec, réside selon lui dans le fait que tout le monde travaille de pairs.

Que ce soit les Capitales, le junior, le sport-études, Michel Laplante, Patrick Scalabrini, on a toujours travaillé ensemble à Québec. Je pense que c’est cette chimie-là qui a fait qu’on a été capable de demeurer une région forte malgré le creux de vague du baseball et le momentum a continué depuis.

Reste maintenant à voir si des anciens des Canonniers réussiront à faire leur place en plus grand nombre chez les Capitales. Le lanceur Dany Paradis-Giroux a réussi l’exploit, cet été, tout comme David Glaude ailleurs dans la Can-Am, avec les Aigles de Trois-Rivières. Mais plusieurs autres pourraient bientôt frapper à la porte.

C’est vrai qu’on n'a pas encore eu beaucoup de joueurs de la ville de Québec à part Dany, cet été, mais il y a de plus en plus de joueurs qui jouent dans les collèges américains et chez les pros , estime Patrick Scalabrini.