Le climat au cœur de la campagne du NPD au Bas-Saint-Laurent

La transition écologique et l’électrification des transports font partie des priorités des candidats néo-démocrates Hugo Latulippe et Guy Caron.

S'il est élu le 21 octobre, le candidat néo-démocrate de Montmagny–L'Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup, Hugo Latulippe, souhaite que la circonscription devienne le premier pôle de transition écologique de l'économie canadienne.

Selon M. Latulippe, un tel pôle permettrait à tous les acteurs économiques et sociaux de la circonscription de lancer ce qu'il appelle « l'économie du 21e siècle », où l’économie est réconciliée à l’écologie pour le bien commun.

On dit : "voici le monde auquel on veut appartenir, voici comment on veut se définir comme société" , explique Hugo Latulippe. À partir de ça, si on s’entend sur de grands thèmes, on part chacun de notre bord dans toutes les sphères de la société et on prend toutes nos décisions en ce sens-là.

Mon projet est de rallier les gens, de faire de la concertation, d’allier nos forces pour aller de l’avant , ajoute le candidat, qui qualifie l’économie pétrolière soutenue par le député sortant de la circonscription de « projet de l’ancien temps ». On a besoin de leadership, de gens qui nous disent : "on va aller là, on va nommer notre coin de pays d’une façon écologique, durable, solidaire".

Guy Caron mise sur les transports

Le député sortant et candidat néo-démocrate dans Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques, Guy Caron, a également dévoilé certains aspects du plan de lutte contre les changements climatiques du parti mené par Jagmeet Singh.

Ce plan comprend un investissement pour soutenir l'électrification des transports ainsi qu'un programme pour rendre les résidences canadiennes plus écoénergétiques. Le NPD propose de tripler l'incitatif fédéral pour l'achat d'une voiture électrique, qui passerait ainsi de 5000 $ à 15 000 $ pour une voiture construite au Canada.

Il faut avoir un programme pour aider à développer la recherche et le développement, l’établissement de bornes en milieu régional est crucial pour que les gens puissent adhérer à l’idée d’une voiture électrique à zéro émission , croit Guy Caron. En région, on a des défis qui sont différents de Montréal, où bien souvent, ces questions ne se posent pas.

Guy Caron croit que l'ensemble des propositions du NPD auront un écho autant dans les villes que dans les régions éloignées.

Avec des informations de Jérôme Lévesque-Boucher et de Patrick Bergeron