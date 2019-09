Bague, écouteurs, four et plus : Amazon dévoile une tonne de nouveaux appareils connectés

Des écouteurs sans fil pour rivaliser avec Apple

Les nouveaux écouteurs Echo Buds ont volé la vedette de la conférence. Ils seront équipés de la technologie de réduction sonore de Bose et offriront jusqu’à 5 heures d’autonomie sur une seule charge, et 20 heures avec l’étui. Les sportifs et sportives devraient aussi les apprécier, étant donné qu'ils seront résistants à l’eau.

Ils coûteront 129 $ US et seront offerts le 30 octobre aux États-Unis. Aucune date de sortie internationale n’a encore été déterminée.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Les Echo Buds Photo : Amazon

C’est presque équivalent aux AirPods d’Apple, qui n’offrent quant à eux aucune réduction sonore ou aucune résistance à l’eau et sont vendus 70 $ de plus aux États-Unis.

Tout comme les AirPods, les Echo Buds arrêtent automatiquement votre musique lorsque vous sortez un de ces écouteurs de votre oreille. Ils auront aussi des capteurs qui permettront de régler le volume, d'activer un assistant vocal ou d'ajuster la réduction sonore.

Ils seront aussi équipés de trois microphones, qui permettront bien sûr de prendre des appels téléphoniques, mais aussi d'interagir avec l’assistant vocal Alexa, lequel y sera intégré.

De la technologie portable connectée à Alexa

Amazon a provoqué la surprise en dévoilant deux appareils portables intelligents : une bague, baptisée Echo Loop, et des lunettes, baptisées Echo Frames. Les deux produits étant assez expérimentaux, l’entreprise affirme qu’ils seront initialement distribués en quantités limitées, et sur invitation, avant d’être offerts au grand public.

L'Echo Loop. Photo : Amazon

L’Echo Loop est essentiellement une version miniature du haut-parleur intelligent d’Amazon porté sur un doigt. Il sera équipé de deux microphones et d’un haut-parleur, en plus d’être connecté à votre téléphone. Il fonctionne avec l’application Alexa et peut être activé à l’aide d’un bouton.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Les Echo Frames. Photo : Amazon

Les Echo Frames rempliront les mêmes fonctions que l’Echo Loop, c’est-à-dire qu'elles seront l’intermédiaire entre la personne qui les porte et Alexa. Elles sont également équipées d’un microphone et d’un haut-parleur, ce dernier étant spécialement conçu pour que vous soyez la seule personne à pouvoir l’entendre.

Les deux produits n’auront pas de fonctionnalités de réalité augmentée, ce qui fait en sorte que vous pouvez vous en servir avec des verres de prescription. Ils auront aussi un capteur de gestes, qui permettra par exemple de régler le volume de la musique que vous écoutez à partir d’un téléphone.

Chacun de ces deux produits sera offert pour 179,99 $ US.

Un four et un écran intelligents, et plus encore

Amazon veut que votre maison entière soit connectée à Alexa, et ça paraît.

Après son micro-ondes intelligent, voilà qu’Amazon présente son four intelligent, qui peut être contrôlé par la voix à l’aide d’un appareil connecté à Alexa. Il peut servir de four à micro-ondes, de cuiseur à convection et de friteuse à air chaud. Il a aussi la capacité de cuisiner de la nourriture préemballée selon les instructions, en analysant son emballage. Il sera vendu à 249,99 $ US.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Le four intelligent d'Amazon. Photo : Amazon

Un nouvel appareil baptisé Echo Flex a également été présenté. Il s’agit d’un petit haut-parleur qui se branche directement dans une prise de courant et qui sert à envoyer des commandes à Alexa à partir de n’importe quelle pièce dans une maison. Il inclut aussi un port USB, qui servira à recharger des appareils. Il est modulaire, ce qui veut dire que différents accessoires, dont une veilleuse et un capteur de mouvement, pourront y être connectés. Il sera offert pour 24,99 $ US.

Un nouveau modèle de l’écran intelligent d’Amazon, l’Echo Show 8, sera lancé avant la période des Fêtes. Celui-ci est de taille intermédiaire, c’est-à-dire plus petit que l’Echo Show standard (10 pouces) et plus gros que le modèle miniature, l'Echo Show 5 (5,5 pouces). Il sera offert pour 129,99 $ US.

L’entreprise a aussi dévoilé deux nouvelles caméras de sécurité intelligentes Ring : une pour l’intérieur de la maison et l’autre pour l’extérieur.

Trois nouveaux haut-parleurs intelligents

Amazon a dévoilé trois nouveaux haut-parleurs intelligents de sa gamme Echo. Chacun vise différents types d’utilisateurs et utilisatrices.

Le moins cher du trio est le nouvel Echo Dot, le plus petit des haut-parleurs connectés qu’offre présentement Amazon. La seule différence entre celui-ci et le modèle de troisième génération est qu’il inclut une horloge DEL située sous le maillage du haut-parleur. Il sera vendu à 59,99 $ US.

Un nouveau modèle de l’Echo de base a également été annoncé. Il ressemble beaucoup à l’Echo de deuxième génération qui a vu le jour en 2017, et ses améliorations sont marginales : il sera offert dans une nouvelle couleur – le bleu crépuscule – et devrait avoir une meilleure qualité sonore. Il sera vendu au même prix que son prédécesseur, soit 129,99 $ CA.

L’Echo Studio, un nouveau haut-parleur intelligent haut de gamme, a également été dévoilé. Il devrait avoir une qualité audio largement supérieure à celle des autres haut-parleurs d’Amazon et se calibrera automatiquement, à l’aide de ses microphones, afin de livrer un son optimisé pour la pièce dans laquelle il se trouve.

Une meilleure protection de la vie privée avec Alexa

Le vice-président des appareils et des services d’Amazon, Dave Limp, a commencé la conférence en mettant l’accent sur la protection de la vie privée, qu’il a qualifiée de fondamentale pour l’entreprise. Il a ensuite annoncé plusieurs nouvelles fonctionnalités d’Alexa pour faire preuve de l’engagement d’Amazon sur cette question.

Au-delà du réglage déjà existant qui permet aux utilisateurs et utilisatrices de demander à l’assistant de supprimer de ses serveurs tout son historique de conversation, il sera désormais possible de le régler pour qu’il efface automatiquement des enregistrements à intervalles réguliers de trois mois.

Il sera aussi possible de demander à Alexa ce qu’elle a entendu de nos conversations. Elle pourra aussi expliquer pourquoi elle exécute certaines commandes ou répond d’une certaine manière à ce qui lui a été demandé. Bref, le processus décisionnel de l’intelligence artificielle de l’appareil sera plus transparent.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) L’enceinte Echo d’Amazon, qui abrite l’assistant à commande vocale Alexa. Photo : AP / Mark Lennihan

La sonnette intelligente d’Amazon, Ring, pourra d’ailleurs cesser d’enregistrer le son et de la vidéo lorsque ses propriétaires sont à la maison, si désiré.

Un assistant vocal plus expressif et bilingue

L’assistant vocal aura une voix plus naturelle, qui s’améliorera grâce à l’apprentissage profond, un procédé d’intelligence artificielle qui lui permet d’apprendre et de s’améliorer par lui-même.

Il pourra aussi avoir différentes intonations selon de ce qu’il rapporte. Par exemple, il prendra un ton de lecteur de nouvelles lorsqu’il lit des articles journalistiques.

Un nouveau mode multilingue sera également ajouté à Alexa, ce qui devrait être utile pour les foyers où habitent des gens qui parlent plusieurs langues. Il sera offert au départ dans trois pays : le Canada (français/= et anglais), les États-Unis (anglais et espagnol) et l’Inde (anglais et hindi).

Des voix de célébrités pour Alexa

Des vedettes, dont le célèbre acteur américain Samuel L. Jackson, prêteront leur voix à Alexa. Elles seront offertes pour 4,99 $ US chacune.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) L'acteur américain Samuel L. Jackson. Photo : Getty Images / Ben A. Pruchnie

Amazon n’a pas dit quelles autres personnalités connues incarneraient son assistant vocal, mais a assuré qu’on aura plus de nouvelles à ce sujet l’an prochain.