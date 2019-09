Les personnes touchées par un acte criminel, qu’elles soient victimes ou familles, pourront aller s’y recueillir.

Lors de la cérémonie visant à inaugurer le banc, laquelle s’est déroulée en présence d’invités d’honneur, de proches de victimes et de représentants de corps policiers, la direction du CAVACCentre d'aide aux victimes d'actes criminels a rappelé que l’organisme traite 4400 dossiers bon an mal an.

À partir du moment où une personne est victime d’un acte criminel, les proches de la personne victime ainsi que les témoins peuvent recevoir les services du CAVAC, qu’on soit un homme, une femme, un jeune enfant ou une personne âgée. Peu importe le type de crime, on est en mesure d’offrir des services à tout le monde, que la personne ait dénoncé aux autorités policières ou non. Nathalie Turcotte, directrice générale du CAVAC

La directrice générale du CAVAC du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Nathalie Turcotte, rappelle que les services de l'organisme s'adressent à tous ceux et celles touchés par un acte criminel, peu importe leur âge ou leur sexe. Photo : Radio-Canada

La mère d’une victime, Johanne Tremblay, a rappelé l’importance des services dispensés par le CAVAC.

Le CAVAC m’a beaucoup aidée à traverser la tragédie que j’ai vécue concernant ma fille qui est décédée dans le rang Saint-Paul , a-t-elle commenté.

Johanne Tremblay signale que les procédures judiciaires, souvent complexes, peuvent être intimidantes pour les victimes et leurs proches et que les intervenants du CAVAC arrivent à mettre un baume sur leurs blessures.