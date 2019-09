Québec octroie 95 M$ pour rénover les écoles en Estrie

Répartition des 95 M$ à travers la région Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke : 39,1 M$

Commission scolaire Eastern Townships : 21,3 M$

Commission scolaire des Sommets : 18,2 M$

Commission scolaire des Hauts-Cantons : 16 M$

Ça va nous permettre de prévoir beaucoup plus longtemps à l’avance parce que les sommes d’argent sont données pour les trois prochaines années. Pouvoir faire cette planification-là [nous permettra] de maintenir nos bâtiments en bon état. C’est bon pour nos jeunes, mais aussi pour tout notre personnel , se réjouit Gilles Normand, président de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke.

Les écoles ont besoin qu’on s’en occupe. Et cet argent-là sera le bienvenu. Martial Gaudreault, directeur général de la Commission scolaire des Hauts-Cantons

Martial Gaudreault, directeur général de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, explique de son côté que les montants alloués par le provincial seront deux fois plus élevés que par le passé. Au cours des années précédentes, nous avions en moyenne dans les 3 millions [par année]. C’est ce à quoi on était habitués ces cinq dernières années et là, on double presque ce montant , se réjouit Martial Gaudreault, directeur général de la Commission scolaire des Hauts-Cantons.