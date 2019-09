Louis Bélanger a dû se tramer dur pour tourner à Québec

Tourner à Québec était essentiel pour Louis Bélanger afin de bien camper l'histoire de Vivre à 100 milles à l'heure. Or, le réalisateur a dû faire preuve de persuasion.

« C'est sûr que ça, j'ai travaillé », confie Bélanger.

« Quand tu présentes un projet, les gens essaient toujours de couper de l'argent. Alors, la première question c'est : "est-ce que c'est ben nécessaire d'aller tourner ça à Québec?" » raconte-t-il.

« La réponse c'est oui! C'est un film hautement biographique et il doit s'asseoir sur une vérité qui a vraiment existé et c'est Québec. Et ça, ça ne sera pas négociable. »

Les protagonistes du film ne se limitent pas à fumer des cigarettes en cachette. Photo : Lyla Films

Le réalisateur a profité du décor dès les premiers instants du film, lorsque les protagonistes voient au loin la haute-ville de Québec.

« C'est une métaphore sur ce que les jeunes veulent vivre et veulent vivre vite et fort. Ils ont hâte d'être là bas, d'être des grands qui vivent la vie trépidante à la Haute-Ville : la rue Saint-Jean, les portes Saint-Jean, les plaines d'Abraham, ce qu'on faisait quand on venait bummer dans le vieux. »

Le réalisateur Louis Bélanger et trois acteurs adossés sur une voiture rouge, sur un sentier. Chacun des trois rôles principaux a nécessité trois acteurs différents pour vieillir de l'âge de 8 ans jusqu'à la vingtaine. Photo : Lyla Films

Le film raconte l'histoire de trois adolescents inséparables qui empruntent le chemin de la petite criminalité.

Car oui, Louis Bélanger aimait « bummer dans le vieux » quand il était jeune. S'il n'a pas mal tourné comme certains de ses personnages, son film n'en est pas moins autobiographique.

« Je possède exactement la même démarche que pour Gaz Bar Blues. Je me suis assis, puis j'ai laissé revenir mes souvenirs d'enfance, d'adolescence. Puis j'ai rajouté des ingrédients qui s'appellent des mensonges et de l'invention pour faire de la fiction. »

Vivre à 100 milles à l'heure prend l'affiche le 27 septembre au Québec.

Avec les informations de Claudia Genel