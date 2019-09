Dernière journée de grève des syndiqués de la Sépaq

À l'entrée de la Réserve faunique de Matane, les syndiqués ont fait du bruit mercredi afin de ralentir les entrées et sorties.

Malgré l'impact de cette mobilisation sur les services offerts aux chasseurs, ces derniers semblaient sympathiques à la cause des syndiqués.

C'est là que tu t'aperçois que tes guides travaillent très fort pour aider. C’est nous qui avons sorti notre orignal du bois. Ça nous a pris quand même six heures de travail , a indiqué Denis Dessureault, venu de la Mauricie pour chasser à Matane.

À la Réserve faunique de Rimouski, les syndiqués n'ont pas perturbé l'accès au site et se sont contentés de distribuer des tracts aux chasseurs.

Une douzaine de syndiqués de la Sépaq ont manifesté mercredi matin à l'entrée de la Réserve faunique de Rimouski. Photo : Radio-Canada / Denis Leduc

Plusieurs chasseurs, qui doivent débourser des milliers de dollars pour chasser dans la réserve, comptent toutefois réclamer des compensations à la SépaqSociété des établissements de plein air du Québec .

La société d'État refuse pour le moment de préciser combien ce conflit va lui coûter.

Lorsque les clients nous contactent, il y a un suivi qui est effectué et la Sépaq va prendre l’initiative, lorsque la grève va être terminée, de contacter les clients dont le séjour a été affecté pour offrir les compensations nécessaires , a précisé la porte-parole, Sarah Shirley.

Reprise des négociations en vue?

Le représentant régional politique du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) pour les régions Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et Côte-Nord, Renaud Turcotte, espère que ce coût va aider la cause des syndiqués.

Au moment où la grève a été déclenchée, il y a quand même un impact financier qui s'est produit à travers le réseau Sépaq par rapport à l'offre de services réduite et à des remboursements qui seront peut-être faits aux clients , souligne-t-il.

Les syndiqués demandent notamment de meilleurs salaires à leur employeur. Actuellement, ils gagnent entre 15 $ et 18 $ de l'heure.

On espère que notre comité de négociation et la Sépaq vont retourner avec le conciliateur pour reprendre les négociations dans le but de dénouer l'impasse. Renaud Turcotte, représentant régional politique du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec

On fait ça pour pouvoir se rasseoir à la table de négociation, donc on ne lâche pas , a déclaré le syndiqué Félix-Antoine Côté.

Ça va faire réfléchir les patrons , estime pour sa part le syndiqué Bernard Rioux.

Au début du mois, les 2200 syndiqués avaient rejeté une entente de principe pour une nouvelle convention collective de cinq ans.

Avec les informations de Jean-François Deschênes et Denis Leduc