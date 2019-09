Manifestation pour le climat : étudiants, élèves, qui peut manifester sans conséquence?

Si les élèves devaient avoir classes, si les étudiants devaient avoir cours, tout est maintenu, sauf cas particulier, et concertation avec les professeurs.

Pour le Conseil scolaire FrancoSud, on déclare respecter le droit des élèves de faire valoir leur point de vue au sujet des causes qui leur tiennent à cœur. Si la journée du 27 septembre reste une journée d'école normale, les enfants qui auront une permission formelle de leurs parents pourront quitter l'école pour participer à une manifestation. Les absences sans autorisation, elles, seront notées au dossier d'assiduité de l'élève et les suivis habituels seront faits.

Journée de classe comme les autres pour le Conseil scolaire du Nord-Ouest №1 et le Conseil scolaire Centre-Est qui indiquent ne pas avoir reçu de demande particulière pour libérer les élèves.

Pour le second, les enfants seront donc à l'école, mais pas forcément en classe précise-t-on, puisque les enseignants sont libres de profiter de la journée pour faire de la sensibilisation indique la direction.

Le Conseil scolaire du Centre-Nord n’est pas concerné puisque le vendredi est déjà une journée pédagogique.

Du côté du Calgary Board of Education (CBE), on n'empêchera pas les étudiants de quitter la classe pendant cette période, mais toute absence sans excuse d'un parent ou d'un tuteur sera marquée comme une absence non excusée.

Du côté des universités de la province

L’Université MacEwan respecte le choix des étudiants qui souhaitent participer à la manifestation sur la grève climatique. On précise qu'il est demandé aux étudiants de prendre les dispositions nécessaires pour suivre leurs cours et les examens programmés, pendant leur absence. L'Université de Calgary n'annulera pas les cours et la participation à ces activités sera laissée à la discrétion des étudiants, des professeurs et du personnel.

Pour l'Université Mount Royal, la journée du vendredi étant habituellement très calme et principalement dédiée aux travaux personnels, aucune demande n'a été faite à la direction.

L'Université d'Alberta, campus saint Jean, explique qu'en tant qu'université publique, elle ne peut pas prendre de position pour ou contre la manifestation, mais fera en sorte de diminuer l'impact sur les étudiants. Ainsi, ceux qui souhaiteraient participer aux marches peuvent le faire librement sans encourir aucune pénalité à condition d'en avertir leurs professeurs.

Les enseignants ont eux aussi la possibilité de se joindre aux marches et annuler leur cours si les étudiants l'approuvent. Dans le cas contraire, les cours auront lieu, mais aucun examen, test ou autre activité pénalisante pour les absents ne devra être organisé.