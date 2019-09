Les produits menstruels gratuits dans les écoles de la Nouvelle-Écosse

Toutes les écoles de la Nouvelle-Écosse vont offrir gratuitement à leurs élèves des produits menstruels, annonçait plus tôt ce mois-ci le gouvernement provincial. La nouvelle, bien accueillie par les éducateurs, suscite quand même quelques inquiétudes d’ordre financier, puisqu'aucun financement supplémentaire n'accompagne cette mesure.

Plusieurs écoles de la province n’avaient pas attendu le gouvernement pour mettre les produits d’hygiène féminine à la disposition, gratuitement, de leurs étudiantes.

C’est notamment le cas dans les écoles francophones de Nouvelle-Écosse, où cette mesure était déjà en place depuis plusieurs années et fait partie du budget opérationnel de l’école , confirme Stéphanie Comeau, coordonnatrice des communications au Conseil scolaire acadien provincial (CSAP).

Chaque école le gère un peu différemment, mais les élèves [de chaque école] sont mis au courant d'où ces produits se trouvent , dit Mme Comeau. De la sensibilisation est faite auprès des jeunes, ajoute-t-elle.

Le centre de santé des écoles du CSAP est souvent l'endroit où les jeunes filles peuvent recevoir gratuitement des produits menstruels. Photo : Radio-Canada / Peter Dawson

La récente annonce du ministère de l’Éducation servira surtout, selon Mme Comeau, à mieux faire connaître le service dans les écoles, et rendre les étudiantes plus à l’aise d’y avoir recours.

Maintenant, avec le nouveau message de la province , note-t-elle, il y aura un peu plus de visibilité .

Mardi, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Stephen McNeil, a voulu calmer les inquiétudes des éducateurs au sujet des coûts de cette mesure. Il a réitéré que le financement pour les produits menstruels viendrait des budgets déjà existants, mais au besoin, nous ajouterons de l’argent , a-t-il ajouté.

Au CSAP, Stéphanie Comeau qualifie de bonne nouvelle pour les jeunes filles l’initiative de la province. Pour le conseil scolaire, il s’agit d’une question d’équité entre les élèves.

Stéphanie Comeau, coordonnatrice des communications du CSAP. Photo : Radio-Canada / Peter Dawson

[Ça] fait en sorte que maintenant, elles peuvent participer pleinement à l'éducation sans avoir à penser : est-ce que je peux aller à ma classe de gym, est-ce que je peux aller en classe ou est-ce que je vais devoir rester à la maison aujourd'hui? , explique Mme Comeau.

Selon une étude de Procter & Gamble (qui possède entre autres une marque de serviettes hygiéniques), une fille sur sept s’est déjà absentée de l’école pendant ses règles parce qu'elle n'avait pas de produit d'hygiène féminine.

Environ un million de personnes, soit un tiers des adolescentes et des femmes de moins de 25 ans au pays, avouent avoir déjà eu de la difficulté à se payer des produits menstruels, selon l'organisme à but non lucratif Plan International Canada.

D’après le reportage de Kassandra Nadeau