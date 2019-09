Des enfants de Gatineau créent une exposition pour vaincre la peur des tornades

À la suite du passage d’une tornade à Gatineau en 2018, 21 élèves de 5e année de l’École internationale du Village ont participé à une série d’ateliers de graphisme citoyen. Avec des chercheurs et des graphistes professionnels, ils ont créé l’exposition Arrêtons de tourner en rond, présentée du 26 septembre au 2 octobre au Centre d’exposition L’Imagier, secteur Aylmer.

Entre janvier et juin dernier, un groupe d’élèves de l’École internationale du Village a décortiqué l’impact du passage d’une tornade à Gatineau le 21 septembre 2018.

Au terme d’une série de 11 ateliers, ils ont tenté de comprendre les tornades, ainsi que les répercussions sociales et environnementales associées aux phénomènes des changements climatiques.

Le design social, c’est du design graphique, mais qui se base sur des thématiques sociales ou politiques pour aller à la rencontre des citoyens et leur faire créer des dispositifs qu’ils vont pouvoir réutiliser. Valérie Yobé, professeure à l'École multidisciplinaire de l'image de l’Université du Québec en Outaouais

On voulait prouver aux gens qu’on n’est pas obligés d’avoir peur. On peut aussi combattre notre peur , explique la jeune Jade Mauzeroll. Elle fait partie des 21 élèves de 5e année du primaire, ainsi que leurs deux professeurs, qui ont travaillé avec les graphistes professionnels Laurent Pinabel et Eddy Terki.

Les oeuvres qui ont résulté de ce processus créatif sont installées - en ordre chronologique - au Centre d’exposition L’Imagier dans le secteur Aylmer.

« Arrêtons de tourner en rond », graphisme citoyen à l’école primaire est le résultat d’une combinaison de mots, de dessins, d’impressions et de poèmes qui racontent une réflexion engagée de la part des enfants.

D’ailleurs, le vernissage prévu ce jeudi à 18 h commence avec une marche durant laquelle les artistes brandiront des pancartes sur lesquelles la tornade revêt différents visages de monstres.

Exposition « Arrêtons de tourner en rond », graphisme citoyen à l'école primaire

Changer la façon d’enseigner les arts

Le projet est une initiative des chercheuses de l’Université du Québec en Outaouais Valérie Yobé, professeure à l'École multidisciplinaire de l'image, et Catherine Nadon, professeure de didactique des arts.

La première étape du projet visait à créer l’exposition avec les enfants. Le duo prévoit maintenant utiliser cette expérience pour bâtir une boîte à outil qui pourra être distribuée dans les écoles du Québec.

Un prototype qu'on va retester et qui va être destiné aux enseignants qui vont pouvoir à leur tour, dans leur cour d'arts, se réapproprier cette boîte et réaliser des ateliers sur des thématiques sociales ou politiques du moment , précise Valérie Yobé.