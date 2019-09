Fermeture de 4 caisses Desjardins au Centre-du-Québec

Les services automatisés de Saint-Sylvère avaient déjà été retirés il y a quelques années, mais seront complètement fermés à l'avenir. Tous les autres centres, à l'exception de Saint-Sylvère, conserveront un guichet automatique.

Le maire de Saint-Sylvère, Adrien Pellerin, affirme qu'il s'attendait à cette annonce même s'il aurait espéré une réduction des services plutôt qu’une fermeture complète.

Ils [les dirigeants de Desjardins] auraient pu au moins nous laisser une ou deux journées par semaine sans tout fermer. Adrien Pellerin, maire de Saint-Sylvère

Au mois de février, ils étaient venus nous rencontrer et nous avaient expliqué qu’il y avait des restructurations au niveau de la caisse, se désole le maire. Même qu'il y a cinq ou six ans, on avait eu une rencontre lors du retrait des guichets, on avait souligné à ce moment-là que peut-être ça fermerait complètement. Desjardins dit que ce n’est pas rentable.

Monsieur Pellerin souligne aussi que son conseil municipal devra faire de plus grandes distances pour avoir accès à un guichet.