Peut-on se protéger contre la cyberfraude ?

Selon Steve Waterhouse, chargé de cours en maîtrise à l’Université de Sherbrooke et spécialisé dans la sécurité bancaire, les cybercriminels ont l’embarras du choix quant aux méthodes qui permettent de soutirer de l’argent à leurs victimes.

Les criminelles peuvent piloter des opérations depuis des pays étrangers, ou cela peut-être votre voisin qui démarre une campagne afin de mettre la main sur vos infos personnelles , explique Steven Waterhouse. Selon lui, il faut faire attention à certains comportements qui nous rendent vulnérables à la fraude

On a tendance à se dire que personne n’en veut à notre petite personne. Au contraire, les campagnes par sollicitation par courriel électronique non désiré ou par message texte ont pour but d’aller chercher le maximum d’information sur nous , indique l'expert en cybersécurité, qui compare cette pratique à la pêche au filet.

Nous recevons des messages qui arrivent sur nos appareils et la façon dont ils sont écrits va nous inciter à cliquer sur un hyperlien.

Selon Steven Waterhouse, ces liens imitent souvent ceux d’organismes connus comme l’Agence du Revenu du Canada ou nos fournisseurs de téléphonie cellulaire.

Une fois que l’on clique dessus, du code malicieux se télécharge sur nos appareils et vont voler nos informations personnelles pour être en mesure d’aller chercher le maximum d’argent sur nos comptes de banque, décrit Steven Waterhouse.

Reste la question de la responsabilité des institutions bancaires face à la cyberfraude.

Les institutions financières et le gouvernement mettent beaucoup d’efforts pour faire de la prévention avec les informations qu’ils publient sur leur site internet , souligne Steven Waterhouse. Mais selon lui, les consommateurs doivent faire leur part.

Selon lui, les usagers sont le maillon faible dans l’univers de la cyberfraude et sont en partie responsables de leur propre sécurité.

L’usager qui n’entretient pas ses appareils afin qu’il n’y ait pas de mouchards ou de virus informatiques et qui met des mots de passe facile à deviner va contribuer à rendre les transferts moins fiables , prévient-il.

Selon lui, lorsqu'on fait un transfert bancaire par courriel, il est important d’éviter d’écrire une question et une réponse facile à deviner. Selon lui, la facilité et la simplicité sont dans ce domaine nos pires ennemis alors que nous croulons sous les mots de passe.