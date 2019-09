Plus de 400 signatures pour rétablir l'équipe de hockey Timbits francophone

La première partie des joueurs de niveau Timbits de Saint-Boniface aura lieu samedi. Plus de 400 personnes ont déjà signé la pétition demandant de regrouper les enfants francophones dans une même équipe, avec un entraîneur qui s’exprime dans la même langue.

Depuis plus de 12 ans, les enfants francophones âgés de quatre à six ans jouent dans une même équipe à l'aréna Notre-Dame, et ont un entraîneur qui parle français.

Cette année, l’association de hockey mineur de Saint-Boniface a refusé d’établir l’équipe francophone.

Ils ne comprennent pas l'anglais, alors comment est-ce qu’ils vont faire pour comprendre le coach? Comment est-ce que ça va être quelque chose de plaisant pour eux et comment vont-ils vont apprendre? , lance Liliane Jègues, l’un des parents concernés.

L’association de hockey mineur de Saint-Boniface organise désormais les équipes selon des critères comme l’habileté, l’âge et la famille, sans considération de langue.

En l’espace de deux jours, la pétition demandant que les jeunes joueurs francophones aient une équipe a recueilli 400 signatures.

Selon Liliane Jègues, l’association ne comprend pas que certains enfants âgés de quatre à six ans parlent uniquement le français. Elle considère normal que les équipes de joueurs plus âgés soient aménagées selon le niveau de jeu, mais pas dans le cas des Timbits.

Le but du hockey, de quatre à six ans, franchement, c’est d’être capable de patiner avec un bâton dans les mains en ayant du plaisir avec ses amis, affirme Liliane Jègues. Ce n’est pas compétitif, c’est pour s’amuser.

Le Directorat de l'activité sportive (DAS) promouvoit le sport en français. Son président Joël Martine, explique que le hockey apporte beaucoup plus que ce qu’il se passe sur la glace, ça crée une communauté pour les parents aussi. S’ils ne peuvent pas communiquer dans leur langue, ça ne va pas arriver .

À cet âge-là, il faut les faire tomber en amour avec le sport. S’ils ne comprennent pas et ne s'amusent pas, ils vont abandonner. Joël Matine, président du Directorat de l'activité sportive du Manitoba

Les parents attendent que l’association de hockey mineur de Saint-Boniface nomme un nouveau coordinateur, auprès de qui ils pourront déposer la pétition. L'ancien coordinateur, Jason Palansky, a démissionné samedi.

Si personne n’est désigné, ils disent qu’ils iront voir directement le conseil d’administration pour régler la situation.