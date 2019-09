La comédienne Micheline Bernard assume la soixantaine avec confiance et vérité

En entrevue avec Catherine Richer, chroniqueuse culturelle de l’émission Le 15-18, Micheline Bernard a expliqué que si elle se trouve aussi chanceuse, c’est notamment parce que tout a déboulé d’un coup pour elle. Malgré le fait qu’elle a foulé sans arrêt les planches de théâtre et qu’elle a été très active à la télévision, la comédienne d’expérience s’est retrouvée à l’aube de la soixantaine dans un désert artistique, prise au dépourvu. Elle ne décrochait plus de rôles. Le coup était dur à encaisser.

Je me suis retrouvée un an et demi, deux ans... Rien. Il n’y avait rien, rien. Même pas aller faire une petite voix de pub, quelque chose. Rien! Et tu te poses tellement de questions! Tu te dis : "Pourquoi ça arrive?" Il y en a beaucoup, de comédiens et comédiennes, à qui ça arrive. Et tu te dis : "Voyons, ça allait bien!", et tout d’un coup, woups, ça redescend.

Éternelle optimiste, Micheline Bernard a choisi de laisser aller le cours des choses. Je me suis toujours dit : "La vie a beaucoup plus d’imagination que moi". Et je sais que tout d’un coup, le vent tourne. Et c’est ce qui est arrivé : le vent a tourné. Tout arrive en même temps.

Une chance signée Chokri et Dolan

C’est ainsi que la comédienne a tourné dans La femme de mon frère, le premier long métrage de Monia Chokri, qui est sorti en juin dernier et qui a remporté le prix Coup de cœur du jury du volet Un certain regard au Festival de Cannes. On verra également Micheline Bernard dans Matthias et Maxime, le plus récent film de Xavier Dolan, qui fera son entrée en salle le 9 octobre.

Dans ces deux films, l'actrice incarne des mères de famille. Des rôles profonds, beaux, riches; ce qu’elle nomme des « cadeaux inattendus ».

Jamais je n’aurais pensé que Monia m’écrive quelque chose, que je pouvais être même dans la pensée de Monia. Même chose pour Xavier Dolan. Est-ce que je comprends bien? J’entends bien ce que j’entends?

Elle se délecte de sa chance, d’autant plus que le cinéma permet d’aller plus loin dans le travail d’interprète : Au cinéma, tu as le temps. Tu as du temps. Et c’est précieux.

J’ai eu l’impression d’apprendre énormément durant ces quelques jours , a-t-elle dit au sujet des tournages avec les deux jeunes cinéastes. Je les trouve exceptionnels. Je les regarde faire; ce sont des machines de guerre, que j’appelle. Ils nous portent, ces gens-là.

64 ans et le feu roulant

Malgré l’âge, Micheline Bernard dit s’assumer totalement. Elle dit non à la chirurgie plastique, ce qui – elle insiste – est une décision entièrement personnelle.

Je n’ai pas de jugement envers les personnes qui le font. Chacun fait ce qu’il veut. Moi, avec moi, je me rends compte qu’en vieillissant – et c’est l’actrice aussi, bien sûr; c’est mon métier –, je suis peut-être plus à la recherche d’une vérité. Ce n’est pas évident, ce n’est pas facile , témoigne-t-elle.

Et surtout, elle est prête pour les défis qui l’attendent, quels qu’ils soient. Dans la soixantaine, on n’est pas fini, au contraire. On a du métier, et il y a des choses dans lesquelles on a envie d’aller plus loin encore!

Avec les informations de Catherine Richer