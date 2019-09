Loi québécoise sur la laïcité de l'État : Andrew Scheer ne s’immiscera pas dans le dossier

Quant à l'implantation d'une déclaration de revenus unique, il a réitéré la position de son parti, qui est en faveur de cette mesure proposée par le gouvernement Legault. Andrew Scheer promet toutefois de préserver le millier d'emplois au Centre fiscal de Jonquière.

La priorité est de simplifier la vie des Québécois et des Québécoises. C’est la seule province où les gens doivent faire deux rapports d’impôt. Pour les gens, il peut y en avoir seulement un […] On va s’assurer que les emplois sont protégés. On va cibler les paradis fiscaux. On va avoir besoin des fonctionnaires pour le faire. On va s’assurer que n’importe quelle entente qu’on va signer avec le gouvernement du Québec va protéger les emplois. Andrew Scheer, chef, Parti conservateur

Pas d’annonce dans Chicoutimi-Le Fjord

Le chef conservateur est arrivé à Bagotville mardi soir, mais n’a pas fait de visite officielle sur le périmètre de Chicoutimi-Le Fjord, représentée par Richard Martel.

Mercredi matin, il s’est rendu au magasin Potvin et Bouchard de Jonquière, où il a promis d’instaurer des crédits d’impôt pour les contribuables qui souhaitent augmenter l’efficacité énergétique de leur maison. Il a par la suite pris le chemin de la Brasserie Mario Tremblay d’Alma, où il a rencontré des électeurs.

Il était flanqué des candidats Richard Martel (Chicoutimi-Le Fjord), Philippe Gagnon (Jonquière) et Jocelyn Fradette (Lac-Saint-Jean). Andrew Scheer est le premier chef de parti à faire escale en région.

Martel plus populaire?

La presse régionale a voulu savoir si, de l'avis d'Andrew Scheer, le candidat Richard Martel jouit d'une plus grande cote de popularité que son chef. Le leader conservateur a échappé un rire, avant de répondre qu’il est conscient que son protégé et député sortant est bien connu dans son patelin.

M. Martel est très populaire et il a raison d’être très populaire [sic] parce qu’il est dans une région très, très proche du peuple et il s’est impliqué dans le hockey. Dans la région, c’est un sport très important, mais je peux vous dire que partout où j’ai voyagé au Québec, j’ai rencontré des gens qui m’appuient et qui veulent me voir moi pour remplacer Justin Trudeau , a répondu Andrew Scheer, dans un français approximatif.

Richard Martel a été élu lors d’une partielle en juin 2018 et briguera les suffrages pour la première fois dans le cadre d’une élection générale fédérale le 21 octobre.

Enfin, notons qu'Andrew Scheer a également brièvement rencontré la coordonnatrice de l'organisme Loge m'entraide, Sonia Côté. Cette dernière a senti une « certaine écoute » de la part du chef, le premier à accepter son invitation en marge de la présente campagne.