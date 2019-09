De passage dans une usine de bâtons de baseball, le chef conservateur Andrew Scheer a publié un tweet, mardi soir, où on le voit avec un bâton entre les mains et dans lequel il est écrit : « Ça, c’est mon "bat magique." »

Au Québec, l’expression familière « bat » est parfois utilisée pour parler d’un pénis. Certaines personnes l’utilisent également pour faire référence à un joint de cannabis.

Sur le réseau social Twitter, plusieurs internautes ont rapidement fait remarquer au chef du Parti conservateur du Canada l’erreur qu’il avait commise.

Selon le premier conseiller linguistique à Radio-Canada, Guy Bertrand, l'emploi du mot « bat » pour parler d’un bâton de baseball est erroné. L’aspirant premier ministre aurait toutefois pu utiliser l’orthographe « batte », qui est l'expression préconisée en France.

La publication a depuis été retirée et publiée à nouveau, mais cette fois le mot « bat » a été remplacé par « bâton », ce qui n'a pas empêché d'autres utilisateurs Twitter de réagir.

M. Scheer a publié ce tweet à la suite d’un arrêt à l’usine de bâtons de baseball en bois KR3 Custom Bats, à Cambridge, en Ontario.

Le but de sa visite était de vanter l'annonce faite par son parti plus tôt mardi concernant une réduction des règlements pour les PME et une abrogation des modifications apportées au régime fiscal par le gouvernement libéral quant aux investissements passifs dans une société privée.

Le français, un défi en campagne

Le Parti libéral avait également fait parler de lui sur les réseaux sociaux en début de campagne après le dévoilement de sa chanson Une main haute.

Cette adaptation française de la chanson One Hand Up avait été critiquée par de nombreux internautes, dont le député libéral provincial Gaétan Barrette.

Le Parti libéral avait fini par réviser et réenregistrer la version française de la chanson.

Au moment de publier ce texte, le Parti conservateur du Canada n’avait pas répondu à notre demande d'entrevue ou de commentaire.