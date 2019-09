887 au Diamant : Robert Lepage foulera la salle de spectacle de ses rêves

La pièce 887 d'Ex Machina et Robert Lepage sera présentée au théâtre Le Diamant du 19 novembre au 20 décembre 2019.

« Le hasard veut que la 300e représentation de ce spectacle ait lieu ici, au Diamant », partage Bernard Gilbert, directeur de la programmation.

Créée en février 2015, 887 traite de l'enfance de Robert Lepage à travers le contexte politique du Québec des années 60.

La pièce a été présentée une première fois à Québec à l'automne 2016 en coproduction avec le théâtre du Trident. Ce sera la première fois que Robert Lepage montera sur la scène de la salle de spectacle dont il a tant rêvé.

Une scène de la pièce « 887 » de Robert Lepage Photo : Le Diamant / Érick Labbé

Pour Robert, évidemment, ce projet-là qu’il porte depuis des années, de diffuser son travail dans un lieu auquel il a collaboré, c’est un rêve. Bernard Gilbert, directeur de la programmation, Le Diamant

L’équipe a choisi de retarder l’annonce des représentations de 887 pour ne pas nuire aux autres productions.

« Quand on a lancé la programmation au mois de juin dernier, Les Sept branches de la rivière Ota était vraiment notre gros morceau avec l’ouverture Diamant », ajoute M. Gilbert.

« C’est bien d’avoir les spectacles de Robert Lepage et d’Ex Machina. Pour nous, c’est essentiel dans le Diamant, mais il faut aussi qu’on puisse faire une promotion adéquate des autres spectacles […] Si on avait annoncé les deux spectacles d’Ex Machina, on se serait peut-être cannibalisé nous-mêmes. »

C’est un grand jour d’accueillir ce spectacle-là. Pour moi, c’est le plus abouti, qui parle le mieux au monde. C’est l’un des grands spectacles de Robert Lepage et Ex Machina sur l’histoire de Québec, sur des rues précises, pas loin du Diamant. Bernard Gilbert, directeur de la programmation, Le Diamant

Avec 26 représentations, 887 sera à l’affiche pendant près d’un mois

« Ça va être un mois émotif et à l’image de cet artiste-là et de ce qu’il est capable de faire avec son équipe », conclut M. Gilbert.