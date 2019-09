Les étudiants de l’UQAR entreront en grève pour le climat le 27 septembre

Les étudiants ont refusé la proposition de l'UQAR de lever les cours entre 11 h et 16 h vendredi, et ont voté à majorité en faveur d'une journée complète de grève lors d'une Assemblée générale extraordinaire mercredi midi.

On a reconnu qu’il y avait quand même un certain effort de l’UQAR de faire une levée de cours, mais on trouvait que c’était largement insuffisant, considérant l’urgence climatique qu’il y a en ce moment , explique David Ouellet, qui faisait partie de la centaine d’étudiants ayant participé à l’assemblée.

Ces étudiants en travail social à l'UQAR, participeront à une grève pour le climat vendredi avec des confrères d'autres programmes. Photo : Radio-Canada / Miriane Demers-Lemay

Une journée pour le climat, c’est déjà très peu. C’est important d’appuyer ces mouvements-là dans leur entièreté , renchérit Martin Laroche, étudiant au doctorat en développement régional.

C’était pour pouvoir participer à l’entièreté des activités organisées par le cégep pendant la journée, mais aussi on voulait envoyer un signal qui venait vraiment des étudiants, plutôt qu’un signal d’appui pour une décision qui n’était pas la nôtre , explique Étienne Gariépy-Girouard, coordonnateur général de l’Association générale étudiante du campus de Rimouski de l'Université du Québec à Rimouski (AGECAR).

Le coordonnateur général de l'AGECAR, Étienne Gariépy-Girouard, explique que les lignes de piquetage devront être constatées par l'administration de l'UQAR avant une levée des cours. Photo : Radio-Canada

Les étudiants tiendront des lignes de piquetage pour bloquer les entrées de l’université au corps étudiant et enseignant à partir de 6 h, vendredi. L'administration de l'UQAR devrait théoriquement constater le blocage des accès à l'établissement et éventuellement procéder à une levée des cours. Le cas échéant, la levée des cours devrait être affichée sur le site de l’université et sur les médias sociaux. Les étudiants de l'UQAR sont invités à participer aux activités organisées par le Cégep de Rimouski.

Des étudiants mobilisés

L’urgence climatique était sur toutes les lèvres de ceux qui étaient présents à l’assemblée générale extraordinaire, qui ont voté – à un vote près – majoritairement en faveur de la grève.

Il faut montrer qu’on est là et qu’il faut s’activer un peu, il faut faire des actions aujourd’hui et maintenant , urge une étudiante, Alma Gonbert.

C’est pour appuyer le mouvement mondial, le but c’est de bloquer toute cette journée et de se concentrer sur la planète , opine Andréanne Roy, étudiante en travail social.