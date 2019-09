Le Parti libéral promet un programme d'assurance inondations à faible coût

Justin Trudeau s’est engagé à instaurer un programme national d’assurance contre les inondations, à faible coût, et à revoir les règles de l’assurance-emploi pour venir en aide rapidement à ceux qui ont subi des pertes économiques à la suite d'un sinistre.

Nous savons que plusieurs personnes ne sont pas en mesure de se payer une assurance de nos jours. Nous savons aussi que le gouvernement doit agir. C’est pour ça que nous voulons aider les propriétaires canadiens afin qu’ils puissent obtenir une assurance à faible coût contre les inondations , a déclaré le chef libéral mercredi lors d’un point de presse à Delta, en Colombie-Britannique.

Justin Trudeau veut aussi, en augmentant les prestations d'assurance-emploi, venir à la rescousse des sinistrés qui ont dû s'absenter du travail pour se préparer aux inondations ou pour réparer les dommages causés par la crue des eaux.

Le parti tient également à travailler de pair avec les provinces et les territoires afin d'améliorer la cartographie des zones inondables du pays, de sorte que les Canadiens puissent procéder à l’achat d'une maison en toute connaissance de cause.

Nous savons qu’il y aura des décisions difficiles à prendre, à savoir s’il faut rebâtir et où rebâtir. C’est pourquoi nous voulons nous assurer que les communautés et les acheteurs aient toute l'information en ce qui a trait aux zones inondables , a-t-il affirmé.

Un gouvernement libéral investirait 150 millions de dollars sur trois ans afin de bonifier la cartographie des zones inondables, a indiqué M. Trudeau.

Le parti entend aussi proposer un plan d'action national pour aider à la relocalisation des propriétaires en zones à risque. Le premier ministre sortant ne s’est toutefois pas avancé à dire s’il forcerait des gens vivant en zone inondable à déménager. Notre engagement aujourd’hui, c’est que nous serons là pour ces gens, que nous leur apporterons notre appui dans ces temps difficiles, tout en combattant les changements climatiques , a-t-il dit.

Justin Trudeau en a profité pour s’en prendre au chef conservateur, Andrew Scheer.

Nous reconnaissons que les changements climatiques sont une réalité et qu'ils affecteront de plus en plus les familles. Les conservateurs ne comprennent pas ça , a-t-il déclaré.

Au cours de son mandat, le gouvernement Trudeau a mis sur pied le Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes, qui consacre 2 milliards de dollars sur 10 ans au financement de travaux d’infrastructures destinés à protéger les villes.

Mardi, la Ville de Laval avait appelé les partis fédéraux à bonifier les programmes d'adaptation aux changements climatiques, comme le fonds, et à en faciliter l'accès.

Du même avis, le Nouveau Parti démocratique a déjà promis d'augmenter le Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes de 2,5 milliards de dollars sur quatre ans. Jugeant le fonds actuel trop complexe, le chef du NPD, Jagmeet Singh, s'est engagé à abaisser le seuil d'accès au fonds pour les municipalités.