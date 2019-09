Santé mentale : un enjeu central, selon Blaine Higgs

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, estime que la province devrait accorder plus d’importance aux soins de santé mentale.

La situation actuelle est choquante et nous nous devons d’agir , a affirmé Higgs lors d’une entrevue à l’émission Information Morning Fredericton.

Blaine Higgs a cité en exemple la récente vague de suicides qui a frappé la région de Saint-Jean. Au cours des deux dernières semaines, quatre cas ont nécessité l’intervention du Service de police de Saint-Jean. Le ministère de la Justice a comptabilisé 17 suicides dans la grande région de Saint-Jean et 70 dans la province cette année.

Dans cette foulée, des centaines de personnes se sont réunies au pont des chutes réversibles à Saint-Jean, lundi dernier.

Des centaines de personnes ont marché ensemble pour honorer la mémoire des proches perdus par suicide et pour sensibiliser le public à la prévention du suicide. Photo : CBC/Hadeel Ibrahim

Lors de l'événement, certaines personnes ont demandé au gouvernement d’utiliser les fonds publics pour améliorer la qualité des soins en santé mentale.

Santé mentale et fonds publics

Le premier ministre a présenté cette semaine un nouveau plan visant à revoir le fonctionnement actuel du gouvernement. Ce plan inclut notamment des compressions budgétaires. Blaine Higgs n’a pas donné de précisions quant aux programmes concernés, mais il a déclaré que la santé mentale était un secteur qui méritait plus d’attention.

La santé mentale est devenue une crise dans certaines communautés. Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick

On ne peut pas tout avoir

Je veux que les gens s’habituent au fait qu’on ne peut pas tout avoir, mais nous allons déterminer les priorités ensemble , a déclaré Blaine Higgs. Et nous allons nous concentrer sur ce qui est important.

Selon une étude du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick de 2015-2016, 31 % des jeunes néo-brunswickois de la sixième à la douzième année se sont sentis tristes ou déprimés presque tous les jours pendant deux semaines ou plus. Ces sentiments étaient suffisamment graves pour les empêcher de prendre part à leurs activités quotidiennes.

De plus, 33 % des élèves sondés ont indiqué se sentir stressés, anxieux ou incapables d’arrêter de s’inquiéter presque tous les jours pendant deux semaines et plus d’affilée.

Avec les informations d'Elizabeth Fraser, CBC