Tracadie : les producteurs d'huîtres en attente de réponses sur une saison de misère

Les producteurs d'huîtres de la baie de Tracadie attendent avec beaucoup d'intérêt des résultats d'une étude sur les causes du déclin abrupte de la ressource.

Au cours de la dernière saison, des producteurs de la région ont perdu la moitié de leur volume d'huîtres habituel, sinon davantage.

Le maire de la Municipalité régionale de Tracadie, Denis Losier, a aussi fait part de ses inquiétudes aux membres de son conseil. Les résultats d'une étude du ministère de l'Agriculture, des Pêches et de l'Aquaculture sur les huîtres de cette baie sont également fort attendus par les élus.

Des huîtres de la baie de Tracadie Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

On a trop de pêcheurs et de gens qui vivent de cette économie pour se permettre d'ignorer les résultats [d'une étude scientifique] et de ne pas travailler à des pistes de solution pour que ces entrepreneurs ne vivent pas les pertes qu'ils connaissent actuellement , a affirmé le maire Losier.

Selon ce que le maire a appris en écoutant des scientifiques, la baie de Tracadie, à certains endroits, prend plus de 90 jours à se nettoyer, alors que le seuil acceptable est de 10 jours .

La production d'huîtres n'est plus ce qu'elle a déjà été dans la baie de Tracadie. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

C'est certain que ça mange tout ton profit quand tu perds la moitié de ta production, indique le producteur Ernest McGraw. Ça devient décourageant.

«Ça devient décourageant», dit Ernest McGraw Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Ernest McGraw estime que le dernier hiver, qui a été très long, n'est pas étranger au déclin de la production d'huîtres.