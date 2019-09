Gatineau installera d’autres radars pour diminuer la vitesse sur ses routes

L’objectif n’est pas de remettre des constats d’infraction aux automobilistes ne respectant pas la limite, mais bien de sensibiliser ceux-ci pour qu’ils circulent plus lentement dans les quartiers résidentiels.

Un des principaux enjeux dont les citoyens parlent, c’est le problème de sécurité, de vitesse dans les quartiers. Audrey Bureau, conseillère du district d’Aylmer, présidente de la Commission sur les transports, les déplacements et la sécurité

Des données sur la vitesse

Déjà, 18 radars pédagogiques de première génération sont installés depuis décembre 2018; un dans chaque district municipal. Il y a un effet sur la vitesse dans les rues visées , rapporte le conseiller du district de Hull-Wright et président du comité exécutif, Cédric Tessier.

Plusieurs de ces radars ont toutefois été vandalisés – des panneaux solaires ont notamment été volés – ce qui les rend inopérants.

Ça a été extrêmement difficile d’avoir des données sur la vitesse, étant donné qu’il y avait des problématiques de batterie. Mais il y a eu des opérations policières qui ont permis de démontrer qu’il y avait un effet [à la baisse] sur la vitesse , explique le M. Tessier.

Les 50 appareils de deuxième génération qui viennent d’être achetés afficheront en même temps la vitesse et un message de renforcement ou de découragement destiné au conducteur.

De plus, cinq d’entre eux pourront transmettre en temps réel à la Municipalité la vitesse des véhicules. La Ville installera ces appareils dans les rues où des problèmes de vitesse ont été démontrés. On souhaite ensuite déplacer ces radars chaque année.

Les données des radars pédagogiques vont nous aider à mieux cibler nos interventions. Andrée East, porte-parole du Service de police de la ville de Gatineau

La date d’installation des radars, prévue dans les prochaines semaines, n’a pas été confirmée.

Complémentaires aux interventions policières

Cette approche pédagogique est complémentaire aux autres mesures et ne remplace pas la présence policière. Ainsi, les agents interviennent chaque fois qu’un citoyen soumet une plainte pour vitesse excessive au 311.

Les radars pédagogiques, c’est un bon outil , soutient la porte-parole du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG), Andrée East. Les appareils sont souvent installés à l’entrée des quartiers où les automobilistes arrivent à haute vitesse des grandes artères. C’est comme crier aux gens à quelle vitesse on roule , ajoute-t-elle.

La pédagogie et la prévention sont incontournables. On fait de la prévention, les gens ralentissent, mais ça prend aussi de la répression, malheureusement, pour que les gens se conforment au niveau de la vitesse , reconnaît pour sa part le conseiller du district de Bellevue et ancien policier, Pierre Lanthier.

Avec les informations de Nathalie Tremblay