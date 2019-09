Nouvelle hausse des signalements à la DPJ de la Côte-Nord

Dans son bilan annuel qu'elle a dévoilé ce matin, la Direction de la protection de la jeunesse de la Côte-Nord conclut avoir reçu 3540 signalements en 2018-2019., une hausse de 11,7 % par rapport à l’an dernier.

C'est près de 9,6 signalements par jour, soit 0,6 de plus que l'an dernier.

L’augmentation du nombre de signalements préoccupe grandement les DPJ du Québec dont le défi pour l’avenir est d’infléchir cette tendance et d’offrir un monde meilleur à nos enfants , fait savoir l’organisation dans un communiqué.

La directrice de la protection de la jeunesse sur la Côte-Nord, Marlene Gallagher, croit toutefois que cette augmentation peut signifier une plus grande conscientisation de la population.

Quand il y a une hausse de signalements, il ne faut pas voir ça comme une bonne ou une mauvaise nouvelle, c’est juste qu’au moins la population est conscientisée et [nous] appelle , juge-t-elle.

Le grand bruit qu'a causé la mort d'une fillette de Granby a également contribué à cette augmentation en plus de rendre le travail parfois plus difficile pour les intervenants de la DPJ, juge Mme Gallagher.

La situation de Granby nous a amené plus d'appels téléphoniques pour nous signaler des situations d’enfants, mais aussi de la part de gens qui, un peu comme une ligne ouverte, nous disaient ce qu’ils pensaient de la DPJ et ce n’était pas une opinion qui était très favorable. Mon personnel, dans la dernière année, a eu à faire face à une augmentation du volume de la clientèle, mais aussi à toutes sortes de commentaires sur leur travail. Ça a été une année difficile , indique-t-elle.

Sur l'ensemble de ces signalements, 1032 dossiers ont été retenus par la DPJ de la Côte-Nord, un cap historique selon la directrice de la protection de la jeunesse sur la Côte-Nord, Marlene Gallagher.

Marlene Gallagher, directrice de la protection de la jeunesse sur la Côte-Nord. Photo : Gracieuseté du CISSS de la Côte-Nord

Quand on est rendu qu’on va intervenir et qu’on a une équipe qui s’occupe du suivi des enfants, c’est comme s’ils étaient aux soins intensifs sociaux. Parce qu’il y a un danger, des enfants sont en danger , explique-t-elle.

Selon la DPJ, la majorité des problèmes à l’origine des cas qu'elle retient sont de l'ordre de la négligence, alors que la problématique principale pour le reste du Québec reste les mauvais traitements.

72 % des enfants dont la situation est prise en charge par les DPJ ont pu rester dans leur milieu familial ou chez des proches, un objectif poursuivi par l'organisation.

Ça fait plusieurs années que sur la Côte-Nord, nos intervenants sont sensibilisés à utiliser le moins possible l’hébergement institutionnel (famille d’accueil, centre de réadaptation) et donc on va tenter de garder le plus possible l’enfant dans son milieu , indique Marlene Gallagher.

Nouvelles ressources

Malgré l'augmentation du nombre de signalements et la pénurie de main-d'œuvre auxquels elle fait face, la DPJ de la Côte-Nord se dit optimiste devant la prochaine année, en raison du dépôt du rapport Viens et de nouveaux investissements.

Ça nous a permis d’ajouter un certain nombre de ressources pour faire face au roulement de personnel , indique-t-elle par rapport l'investissement supplémentaire de 1,1 million de dollars auquel a eu droit la DPJ de la Côte-Nord.

C’est un pas de plus. Il reste à évaluer si ce pas de plus sera suffisant avec l’augmentation du volume sur la Côte-Nord , poursuit la directrice.

À l’échelle du Québec, les DPJ ont précisé avoir traité 105 644 signalements en 2018-2019 dans l'ensemble du Québec. Il s'agit d'une hausse de 10 % par rapport à l'an dernier, ont-ils noté. Du nombre, 41 530 signalements ont été retenus. Ces données sont équivalentes à 289 situations d'enfants signalés par jour. Il s'agit de 26 signalements quotidiens de plus que l'an dernier.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil