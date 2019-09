Le départ de Marcel Rachid surprend à l'Association canadienne-française de Regina

C’était une surprise. Je ne m’attendais pas à ça , assure Kymber Zahar.

La présidente de l’ ACFRAssociation canadienne-française de Regina raconte avoir eu l’occasion de travailler quelques mois aux côtés de Marcel Rachid.

Avec moi, personnellement, il travaillait très bien , précise-t-elle.

Elle convient également que M. Rachid a grandement contribué à [l’amélioration] de la programmation de l’ACFR depuis son entrée en poste, en juillet 2017.

Marcel Rachid a occupé le poste de directeur de l'Association canadienne-française de Regina (ACFR) au cours des deux dernières années. Photo : Association canadienne-française de Regina

L’ ACFRAssociation canadienne-française de Regina confirme que son plan de transition « devrait sortir dans les prochains jours ».

Néanmoins, il n’est pas question de précipiter le remplacement de M. Rachid, précise Kymber Zahar.

On a des personnes en tête à l’intérim. [...] On ne veut pas trop aller rapidement. On cherche vraiment quelqu’un qui [contribuera au développement] de la communauté. [...] On veut vraiment la meilleure personne pour le job , ajoute-t-elle.

Marcel Rachid a démissionné mardi de son poste de directeur de l’ACFR. Il quittera officiellement ses fonctions le 15 octobre prochain.

Avec les informations de Karel Houde-Hébert