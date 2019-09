De passage à T.-N.-L., Rex Murphy nie l’existence du réchauffement climatique

La décision d'inviter un chroniqueur qui nie l'existence des changements climatiques comme orateur principal au plus important rassemblement de l’industrie aquacole à Terre-Neuve fait froncer les sourcils.

Dans un discours devant des centaines de scientifiques et de dirigeants de l’industrie de l’aquaculture, Rex Murphy, le chroniqueur de Postmedia, s'est moqué des impacts potentiels du réchauffement climatique dans la province.

Les gens me demandent souvent, “Croyez-vous à l’existence des changements climatiques?” J’ai vécu à Plaisance pendant 50 ans. Depuis 1497, il n’y a jamais eu deux jours consécutifs de soleil dans cette province , a raconté l'ancien journaliste terre-neuvien.

Pour plaisanter, Rex Murphy a lancé que les Terre-Neuviens aimeraient bien que les températures augmentent par quelques degrés. Il a aussi insisté que le climat à Terre-Neuve n'arrête jamais de changer.

La menace du réchauffement climatique! C’est exactement ce que les Terre-Neuviens craignent le plus ... , a-t-il dit en riant.

Certains participants à la conférence Cold Harvest, qui se déroule du 24 au 26 septembre à Saint-Jean, ont ri des blagues de M. Murphy. D’autres étaient visiblement mal à l’aise et se demandaient pourquoi l’Association de l’industrie de l’aquaculture de Terre-Neuve ( AIATNAssociation de l’industrie de l’aquaculture de Terre-Neuve ) aurait invité M. Murphy au rassemblement annuel d’une industrie qui pourrait être sérieusement affectée par le réchauffement de la planète.

Mark Lane, le président de l’ AIATNAssociation de l’industrie de l’aquaculture de Terre-Neuve , explique que Rex Murphy a été invité à la conférence pour rendre l'ambiance plus conviviale. Il remarque que le chroniqueur et ancien journaliste de CBC est très bien connu et apprécié par les Terre-Neuviens.

Il est venu pour être notre orateur principal. Il a traité de façon légère un enjeu très important. C’est un homme qui est drôle , indique Mark Lane.

M. Lane a pourtant ajouté que son association comprend très bien les impacts possibles des changements climatiques sur leur industrie. Le réchauffement des eaux peut mener à des problèmes majeurs, observe-t-il.

Sur la côte sud de Terre-Neuve, par exemple, la compagnie Northern Harvest a récemment perdu une quantité important de saumon à cause d'une période de plusieurs jours dont la température de l’océan était élevée.

Avant l’allocution de Rex Murphy, le ministre provincial des Pêches, Gerry Byrne, a annoncé de nouvelles mesures pour rendre l’industrie aquacole à Terre-Neuve plus durable et transparente. Ces mesures comprennent de nouveaux règlements sur la divulgation publique des incidents de maladie et de mortalité par les compagnies aquacoles.