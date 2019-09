Hausse des signalements à la DPJ en Mauricie et au Centre-du-Québec en 2018-2019

Le nombre signalements à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) est en hausse de 7,2 % en Mauricie et au Centre-du-Québec. C’est ce que révèle le plus récent bilan annuel de la DPJ .

On y apprend que 22 signalements sont faits chaque jour dans la région.

La négligence est la principale raison pour laquelle des enfants sont pris en charge par la DPJDirection de la protection de la jeunesse Mauricie-Centre-du-Québec.

La majorité des signalements (36 %) sont faits par des employés de différents organismes. Les autres signalements proviennent du milieu familial (18,4 %), du milieu scolaire (17,1 %), du milieu policier (16,9 %) et de la communauté (11,6 %).

Actuellement, 301 signalements sont en attente de traitement dans la région.

La DPJDirection de la protection de la jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec a fait l'objet d'un rapport accablant de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse en juin. D’ailleurs, la DPJDirection de la protection de la jeunesse déposera des solutions pour 35 des 64 recommandations du rapport le 30 septembre prochain. Les autres suivront plus tard.

Le directeur de la DPJDirection de la protection de la jeunesse dans la région, Robert Levasseur, soutient que déjà, des changements s'opèrent sur le terrain, notamment grâce aux trois millions supplémentaires qui ont été accordés par le gouvernement.

Je ne peux pas arriver et dire : ”il n’arrivera jamais rien”, [...] mais tout est fait pour qu’il n’arrive plus rien et qu’on offre des services de qualité à la population. Robert Levasseur, directeur de la DPJ Mauricie-Centre-du-Québec

Robert Levasseur a été nommé directeur de la protection de la jeunesse en Mauricie et au Centre-du-Québec en juillet 2018. Photo : Radio-Canada

Parmi les nouvelles façons de faire, on note des modifications dans le recrutement de familles d'accueil, le traitement des signalements et l’ajout de près de 80 postes.

Le syndicat rappelle que la lourdeur administrative est parfois une entrave dans leur quotidien.