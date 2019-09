Hausse de 12 % des signalements à la protection de la jeunesse en Abitibi-Témiscamingue

La Direction de la protection de la jeunesse du Québec (DPJQ) a constaté une hausse de 12 % du nombre de signalements traités dans la région comparativement à l’année dernière, une augmentation plus significative que pour l'ensemble de la province.

Selon le bilan annuel de la DPJQDirection de la protection de la jeunesse du Québec , pour l’ensemble du territoire du Québec, le nombre de signalements en 2018-2019 a été de 105 644, soit une hausse de 10 % depuis l'an passé. Une tendance qui s’observe depuis trois ans et qui préoccupe les directeurs de protection de la jeunesse.

Pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue, la hausse encore plus significative de 12 % représente une moyenne de 9,5 signalements par jour.

Le directeur de la protection de la jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue, Philippe Gagné, juge cette situation préoccupante. Faut qu’on surveille cela de très près , a-t-il tranché.

Je pense qu’il faudrait agir beaucoup plus tôt auprès des enfants qu’on ne le fait présentement. Je pense qu’il faudrait améliorer l’offre de services, mieux faire connaître l’offre de services en proximité pour éviter des épisodes de services en protection de la jeunesse. Le directeur de la protection de la jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue, Philippe Gagné

M. Gagné indique qu’une étude est en cours pour mieux comprendre le phénomène de l’augmentation du nombre de signalements. Il précise toutefois que cela démontre l'implication de la population, ce qui est positif.

Quand les gens signalent une situation d’un enfant, c’est qu’ils sont préoccupés par sa sécurité. C’est vraiment une bonne chose que la population fasse confiance à notre système de protection de la jeunesse , a-t-il ajouté.

Alors que les citoyens de l’Abitibi-Témiscamingue ne représentent que 1,76 % de la population totale du Québec, le nombre de signalements provenant de la région est près de deux fois plus importantes que le poids démographique régional. En effet, les signalements de la région représentent 3,3 % du nombre total de signalements de la province.

Une pression supplémentaire sur les travailleurs?

La hausse du nombre de signalements augmente nécessairement la charge de travail pour les travailleurs de la DPJQDirection de la protection de la jeunesse du Québec . Un enjeu de taille, concède M. Gagné, qui explique cependant que des investissements supplémentaires ont été consentis récemment.

Cela nous a permis de créer ou de fidéliser 24 postes (en Abitibi-Témiscamingue), mais ce n’est pas terminé et je pense qu’il faut continuer dans cette veine-là.

M. Gagné souligne également qu’une demande a été logée pour réviser les « standards et pratiques » des travailleurs de la DPJQDirection de la protection de la jeunesse du Québec qui sont en vigueur depuis 20 ans.

On pense qu’en améliorant les conditions d’exercice on pourrait être plus attractif, fidéliser notre main-d’œuvre, parce que l’expertise est très importante en protection de la jeunesse. C’est un domaine spécialisé puis il faut investir dans cela , a-t-il souligné.

Les services de proximité, notamment offerts dans les écoles, représentent aussi une des clés du succès, selon M. Gagné.