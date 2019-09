Réactions mitigées à la parution du livre de Bernard Sévigny

C’est son analyse à lui. Comme auteur il a le droit de raconter des événements comme il les a vécus, comme il les ressent. Par contre, ce n’est pas notre approche à nous, notre analyse du travail que nous avons fait , explique Maurice Cloutier, rédacteur en chef de La Tribune lors d’une entrevue au micro de l’émission Par Ici l’Info, mercredi.

Dans son livre L’Aquarium municipal, l’ex-maire de Sherbrooke écrit dans le chapitre Ma dernière campagne : Je ne dirai pas que ma défaite électorale est exclusivement la faute des médias, contrairement aux propos qu’un chroniqueur m’a prêtés au mois de mars 2018. À partir du moment où les médias, par leur nature, exercent une influence, je prétends qu’ils y sont pour quelque chose.

Les journalistes chez nous s'acquittent de leur travail avec la plus grande honnêteté et dans le plus grand respect des pratiques éthiques. Maurice Cloutier, rédacteur en chef de La Tribune

Une cible toute désignée

Pour M. Cloutier, La Tribune était une cible toute désignée pour l’ancien maire de Sherbrooke. Qu’il cite abondamment La Tribune, c’est totalement normal. D’autant plus que c’est plus facile de citer des écrits dans un livre, souligne-t-il. Par contre, je ne partage pas sa perception et son interprétation de différents événements qui remettent en doute la crédibilité ou le travail accompli de façon très professionnelle par notre équipe de journalistes.

Cet aspect-là est désolant. Nos journalistes s’acquittent très bien de leur travail en région. Ils font de l’excellent journalisme pour aider à la démocratie municipale, mais aussi à la démocratie au sens plus large. Maurice Cloutier, rédacteur en chef de La Tribune

M. Cloutier concède toutefois que l’ouvrage de M. Sévigny est un très bel exercice de réflexion. Il a fait un travail de recherche et de rédaction qui est important. Il ne faut pas seulement s’arrêter au passage sur les médias , relate-t-il.

Une opinion que partage Isabelle Lacroix, politologue à l’Université de Sherbrooke. Je ne me souviens pas d’un maire québécois qui a fait un exercice aussi approfondi , souligne-t-elle.

On a très peu ça au Canada en général et encore [moins] dans le monde municipal. Des acteurs qui une fois qu’ils ont terminé de jouer leur rôle politique, nous raconte comment ça se passe de l’intérieur. (...) Je pense que c’était l’objectif de M. Sévigny et il le fait très bien , continue-t-elle.

Avec ce livre très dense, Bernard Sévigny ne ciblait pas Monsieur et Madame tout le monde, croit la politologue.