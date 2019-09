La Commission scolaire Harricana souhaite reconstruire l'école de La Motte

La direction de la commission scolaire espère profiter d'une nouvelle mesure gouvernementale qui permet la reconstruction d'une école dans certaines situations. La demande de reconstruction doit être déposée d'ici le 1er novembre.

À l'hiver 2018, un rapport d'une firme a été réalisé, identifiant des travaux majeurs à faire afin de maintenir la qualité du bâtiment. La CSH laisse entendre que l'école est toujours fonctionnelle à court et à moyen terme, mais la structure du bâtiment doit être améliorée et des travaux de fenestration doivent être faits ainsi que sur les finitions intérieures et extérieures.

Des bâtiments temporaires

Rappelons que l'école a été détruite par les flammes dans les années 1970. Des bâtiments modulaires avaient été mis en place afin de remplacer temporairement l'école, rappelle la présidente de la commission scolaire Harricana, Annie Quenneville.

On veut vraiment avoir un nouveau bâtiment, étant donné les coûts pour remettre à niveau l'école. La vitalité des milieux est un enjeu pour nous et c'est un enjeu socio-économique, donc on veut offrir à ce secteur une nouvelle école. On ne voudrait pas que des jeunes qui sont en maternelle fassent 25 minutes d'autobus matin et soir , explique Mme Quenneville.

En 2007, 700 000 $ ont été investis à l'école Tétreault pour des travaux dans le gymnase et sur la toiture.