Au-delà des pancartes :  découvrez les candidats de Mégantic-L'Érable

Radio-Canada Estrie a demandé aux candidats des principales circonscriptions estriennes de répondre à un court questionnaire permettant aux électeurs de mieux les connaître. Ils se dévoilent sur leurs inspirations politiques, mais aussi sur leur série télé favorite et sur leur plaisir coupable.

Luc Berthold, candidat du Parti conservateur du Canada

Luc Berthold, candidat du Parti conservateur du Canada dans Mégantic-L'Érable Photo : www.conservateur.ca

Votre âge? 53 ans

Votre lieu de naissance? Sherbrooke

Avant de vous présenter, quel était votre emploi? Directeur affaires gouvernementales chez Pultrall

Avez-vous des enfants? Oui

Si oui, quel âge ont-ils? 17 ans, 20 ans et 22 ans

Êtes-vous abonné à la télévision câblée? Oui

Êtes-vous abonné à un journal local? Oui

Quelle est votre expérience politique? N'a pas répondu

Quelle est votre plus récente activité de bénévolat? Jeux du Québec de Thetford Mines

Quel est votre meilleur coup de la dernière année? Ma dernière année elle-même

De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? Ma famille

Quel politicien, qui n’est plus en fonction, est un modèle pour vous? Dites-nous pourquoi? Jean Charest. Sa proximité des gens et son intérêt pour les autres

Quel genre de véhicule conduisez-vous? Véhicule à essence

Quelle est votre devise? Ce qui est fait mérite d’être bien fait

Au cours de la dernière année, avez-vous fait un don à un organisme de bienfaisance? Oui

Quelle chanson écoutez-vous en boucle en ce moment? Aucune

Quelle est votre série télé préférée? District 31

Quel est votre premier emploi de jeunesse? Éplucheur de pommes de terre

Quel est votre plaisir coupable? Le spaghetti !

Mathieu Boisvert, candidat du Nouveau parti démocratique

Mathieu Boisvert, candidat du NPD dans Mégantic-L'Érable Photo : www.npd.ca/candidats

Malgré de nombreuses invitations, le candidat néo-démocrate dans Mégantic-L'Érable n'a jamais répondu au questionnaire.

Nicole Charette, candidate du Parti vert du Canada

Nicole Charette, candidate du Parti vert du Canada dans Mégantic-L'Érable Photo : www.greenparty.ca/fr/candidates

Votre âge? 68 ans

Votre lieu de naissance? Montréal

Avant de vous présenter, quel était votre emploi? Retraitée

Avez-vous des enfants? Oui

Si oui, quel âge ont-ils? 35 et 37 ans

Êtes-vous abonné à la télévision câblée? Non

Êtes-vous abonné à un journal local? Non

Quelle est votre expérience politique? Conseillère municipale de Piopolis et formatrice avec le groupe Femme, politique et démocratie

Quelle est votre plus récente activité de bénévolat? Secrétaire de l’Association pour la protection du lac Mégantic

Quel est votre meilleur coup de la dernière année? Bloquer une descente de bateaux non conforme

De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? De moi

Quel politicien, qui n’est plus en fonction, est un modèle pour vous? Dites-nous pourquoi? Pierre Bourgault pour son authenticité

Quel genre de véhicule conduisez-vous? Véhicule à essence

Quelle est votre devise? Quand la vie t’envoie des citrons fait de la limonade

Au cours de la dernière année, avez-vous fait un don à un organisme de bienfaisance? Oui

Quelle chanson écoutez-vous en boucle en ce moment? Plusieurs mais souvent des chansons de Willie Nelson

Quelle est votre série télé préférée? Ozark

Quel est votre premier emploi de jeunesse? Monitrice

Quel est votre plaisir coupable? Les chips

Priscilla Corbeil, candidate du Bloc québécois

Priscilla Corbeil, candidate du Bloc québécois dans Mégantic-L'Érable Photo : Photo fournie Bloc québécois

Votre âge? 33 ans

Votre lieu de naissance? Lévis

Avant de vous présenter, quel était votre emploi? Entrepreneure en gestion d’entretien et de projets immobiliers et je complète une maîtrise en psychopédagogie à l’Université Laval.

Avez-vous des enfants? Non

Êtes-vous abonné à la télévision câblée? Non

Êtes-vous abonné à un journal local? Oui

Quelle est votre expérience politique? Présidence de mon association facultaire, conseils et comités universitaires, Organisations Unies pour l’indépendance - un organisme de convergence souverainiste non partisan, Mouvement Québec français et politique municipale.

Quelle est votre plus récente activité de bénévolat? Entre autres, les Organisations unies pour l’indépendance, mon conseil de quartier, le comité mobilité durable du conseil de quartier, le comité de vigilance du Port de Québec, etc.

Quel est votre meilleur coup de la dernière année? Participer activement à l’insertion professionnelle et à l’intégration durable de nouveaux arrivants à la société québécoise.

De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? Ma mère qui s'est battue jusqu'à la fin contre le cancer du sein et ma persévérance.

Quel politicien, qui n’est plus en fonction, est un modèle pour vous? Dites-nous pourquoi? Monsieur Camille Laurin. Notamment ses progrès pour la psychiatrie au Québec, j’ai mon baccalauréat en psychologie, mais plus particulièrement pour la Charte de la langue française et sa volonté d’un Québec qui assume sa liberté, son histoire, son existence.

Quel genre de véhicule conduisez-vous? Je ne possède pas de véhicule

Quelle est votre devise? « Je me souviens. » Créateur de la devise officielle du Québec, l’architecte Eugène-Étienne Taché a voulu affirmer les origines françaises du Québec en Amérique.

Au cours de la dernière année, avez-vous fait un don à un organisme de bienfaisance? Oui

Quelle chanson écoutez-vous en boucle en ce moment?Terre promise d'Éric Lapointe

Quelle est votre série télé préférée? Duplessis de Denys Arcand et La Petite Vie de Claude Meunier

Quel est votre premier emploi de jeunesse? Camelot pour un journal local

Quel est votre plaisir coupable? Aller dans un chalet pour une fin de semaine

Isabelle Grégoire, candidate du Parti libéral du Canada

Isabelle Grégoire, candidate du Parti libéral du Canada dans Mégantic-L'Érable Photo : WWW.2019.LIBERAL.CA

Votre âge? 37 ans

Votre lieu de naissance? N'a pas répondu

Avant de vous présenter, quel était votre emploi? Je suis infirmière auxiliaire depuis 17 ans, je travaille encore dans mon domaine.

Avez-vous des enfants? Oui

Si oui, quel âge ont-ils? J'ai un garçon de 4 ans et une fille de 3 ans.

Êtes-vous abonné à la télévision câblée? Non

Êtes-vous abonné à un journal local? Non

Quelle est votre expérience politique? N'a pas répondu

Quelle est votre plus récente activité de bénévolat? En 2018, j'ai été bénévole aux Jeux du Québec à Thetford Mines.

Quel est votre meilleur coup de la dernière année? Une petite fille qui fréquentait la garderie de mes enfants a eu un diagnostic de cancer. Les parents de la garderie ainsi que moi-même avons donné un coup de main lors de la campagne de financement pour elle et sa famille.

De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? Mes enfants !

Quel politicien, qui n’est plus en fonction, est un modèle pour vous? Dites-nous pourquoi? N'a pas répondu

Quel genre de véhicule conduisez-vous? Véhicule à essence

Quelle est votre devise? Quand ça va bien, touche à rien.

Au cours de la dernière année, avez-vous fait un don à un organisme de bienfaisance? Oui

Quelle chanson écoutez-vous en boucle en ce moment? Ouvre tes yeux, Simon ! des Trois Accords, car mes enfants la réclament.

Quelle est votre série télé préférée? Boomerang

Quel est votre premier emploi de jeunesse? Monitrice dans un camp

Quel est votre plaisir coupable? Un long bain chaud