Trois Fransaskoises engagées veulent davantage de femmes en politique fédérale

Moi, personnellement, c’est la santé. [...] Les gens ne s’occupent pas assez de ça. Si on a la santé, on peut faire beaucoup de choses , souligne la présidente de Daughters of Africa, Kazia Katende, au micro de l'émission Point du jour.

La présidente du Conseil multiculturel de la Saskatchewan, Rhonda Rosenberg, aimerait que les candidats proposent plus de mesures en matière d’équité entre les femmes et les hommes, les peuples autochtones, les nouveaux arrivants, les communautés ethniques, et les minorités sexuelles et de genres.

D’autre part, selon la présidente de la Fédération provinciale des Fransaskoises, Stéphanie Gaudet, les candidats à l’élection devraient se pencher sur plusieurs questions touchant principalement un public féminin, comme le soutien des proches aidants, la violence contre les femmes et l’équité salariale.

[Les politiciens] disent souvent qu’ils en parlent, mais c’est souvent le dernier point de la discussion. Ce n’est pas très élaboré. Ils ne nous donnent pas souvent une voix [...]. Ce n’est pas assez, selon moi. Stéphanie Gaudet, présidente de la Fédération provinciale des Fransaskoises

La voix des femmes

Pour qu’une diversité d’enjeux et de points de vue soit discutée sur la place publique, ces trois femmes souhaitent que plus de femmes se lancent en politique.

Selon Kazia Katende, plusieurs changements de société peuvent survenir lorsqu'on laisse la parole aux femmes.

C’est pour cela que Rhonda Rosenburg soutient qu’il faut convaincre [les] femmes qu’elles ont quelque chose à offrir, que c’est possible avec [une] famille de représenter la communauté.

Il faut passer le [micro] aux femmes. Rhonda Rosenberg, présidente du Conseil multiculturel de la Saskatchewan

Stéphanie Gaudet déplore que trop peu de candidates soient déployées dans des circonscriptions « gagnantes », c’est-à-dire « des châteaux forts » des partis politiques.

La solution, selon elle, est de commencer avec nos jeunes femmes, de leur démontrer que oui, c’est possible de rentrer en politique, que c’est possible d’être leader.

Selon une analyse de Radio-Canada / CBC, les grands partis fédéraux ont recruté deux fois plus d'hommes que de femmes aux élections de 2008, 2011 et 2015.