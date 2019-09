Jeanette Arsenault reçoit l'Ordre de l'Île-du-Prince-Édouard

C'est des mains de son amie, la Lieutenante-gouverneure, l'honorable Antoinette Perry, que Jeanette Arsenault a reçu l'Ordre, mercredi. Une distinction, honorifique, qui vient récompenser une carrière d'entrepreneure émérite. C'est une émotion qui est difficile à décrire parce que tu n'imagines pas qu'un jour, quelqu'un va te reconnaître. C'est presque incroyable , décrit-elle avec émotion.

Originaire d'Albany dans la région de Prince Ouest, Jeanette Arsenault s'est faite connaître dans le monde des affaires pour avoir ouvert et dirigé le plus grand magasin de souvenirs en Atlantique. L'établissement, Shop & Play, situé à Borden-Carloton, au pied du pont de la Confédération, a été une véritable réussite pour elle.

Cela montre que ce que tu fais va être reconnu par ta communauté, et ce peu importe d'où tu viens Jeanette Arsenault, récipiendaire de l'Ordre de l'Île-du-Prince-Édouard.

L'honorable Antoinette Perry a reçu l'Ordre de l'Île-du-Prince-Édouard en 2017. Photo : Julien Lecacheur

Peu de francophones distingués

L'Ordre de l'Île-du-Prince-Édouard a été créé en 1996. L'objectif est de rendre hommage aux Insulaires qui ont fait preuve d’excellence ou d’un leadership exceptionnel dans leur communauté ou dans leur profession. Décernée annuellement à la suite d’un processus public de mise en candidature, il s’agit de la plus haute distinction attribuée à un citoyen de la province.

Et depuis sa création, moins d'une dizaine de francophones l'ont reçu. Parmi eux, Joseph Ulric Poirier en 1996, Antoine Richard en 1998, l'honorable J. Léonce Bernard en 2001, Georges Arsenault en 2003, le père Éloi Arsenault en 2004, Angèle Arsenault en 2005 et l'honorable Antoinette Perry en 2017.

On fait un retour sur sa vie. Qu'est-ce que l'on a fait ou donné dans sa vie pour mériter les éloges et tout ce qui accompagne cette cérémonie. L'honorable Antoinette Perry, Lieutenante-gouverneure de l'Île-du-Prince-Édouard

Deux ans après avoir reçu l'Ordre de l'Île-du-Prince-Édouard, Antoinette Perry se réjouit d'avoir pu célébrer une amie. Je l'ai félicitée puis après cela je lui ai dit merci, un gros merci. Cette femme-là a tellement donné à la communauté. Malgré son humilité, je sais tout ce qu'elle a fait. Elle fait partie de ces femmes qui ont du bûcher dans le domaine du commerce pour y arriver , souligne-t-elle.

Le docteur Najmul H. Chishti, Jeanette Arsenault et Leo Broderick sont les trois récipiendaires de l'Ordre de l'Île-du-Prince-Édouard en 2019. Photo : Julien Lecacheur

Outre Jeanette Arsenault, le docteur Najmul H. Chishti, un chercheur scientifique à la retraite qui a participé à l’avancement des produits chimiques diagnostiques et Leo Broderick, un militant pour la justice sociale et environnementale avec une profonde compréhension des enjeux mondiaux et locaux ont aussi reçu l'Ordre de l'Île-du-Prince-Édouard.