Andrew Scheer, le premier chef à visiter Québec

Il vient notamment prêter main-forte à Marie-Josée Guérette, sa candidate qui affronte le libéral Joël Lightbound dans la circonscription de Louis-Hébert.

On est très fier que M. Scheer soit le premier chef national d'un parti qui peut gouverner à venir ici à Québec. On est très content de l'accueillir , commente le député sortant de Louis-Saint-Laurent, Gérard Deltell.

Au déclenchement des élections, les conservateurs détenaient cinq des sept circonscriptions de la Capitale-Nationale. Est-ce dire que le parti conservateur tient la région pour acquise?

Au contraire, tranche Gérard Deltell. La région de Québec n'est acquise pour personne. Souvenons-nous en 2011, on s'était fait complètement rayer de la carte et en 2015 alors que le parti perdait le pouvoir, ici à Québec on gagnait 5 comtés sur 7.

Gérard Deltell, candidat sortant dans Louis-Saint-Laurent Photo : Radio-Canada

Selon lui, la visite d’un chef dans une région donnée ne sert à rien si les candidats n’ont pas arpenté le terrain tous les jours au préalable.

On est très fier d'accueillir le chef, mais si le chef vient et on ne travaille pas le comté, oubliez ça, ça ne vaut rien du tout , analyse le politicien.

Andrew Scheer doit participer à un rassemblement militant au quai des Cageux à compter de 17 h.

En matinée, il était dans la région de Jonquière pour le dévoilement d’une partie de son plan en matière d’environnement.