Fredericton n’interviendra pas dans une cause des francophones de la Colombie-Britannique

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick renonce à être un intervenant devant la Cour suprême du Canada dans la cause qui oppose des groupes francophones de la Colombie-Britannique à leur gouvernement provincial.

Le Conseil scolaire francophone et la Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique demandent que la province respecte son obligation constitutionnelle d'offrir aux enfants britanno-colombiens une instruction équivalente dans les deux langues officielles.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick n’accorde pas d’entrevue sur sa décision de ne plus intervenir dans cette cause, mais le directeur des communications du ministère de la Justice et du Cabinet du procureur général, Robert Duguay, présente les explications suivantes dans une déclaration envoyée par courriel.

Le gouvernement provincial dit avoir entièrement confiance que la Cour suprême du Canada saura rendre une décision en respect des obligations constitutionnelles. Le gouvernement provincial ne croit pas qu'une intervention soit nécessaire en ce moment puisque les intérêts des Néo-Brunswickois et des Néo-Brunswickoises seront bien représentés par la participation de plusieurs groupes, dont la SANB, l'AEFNB, l'AJEFNB et la FCENB.

Les groupes mentionnés par M. Duguay sont la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, l’Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick, l’Association des juristes d’expression française du Nouveau-Brunswick et la Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick.

La Cour suprême doit entendre la cause jeudi.