Plus de cas signalés, mais moins d'attente à la DPJ du Bas-Saint-Laurent

Ce nombre représente 10 % de plus que la moyenne québécoise pour la même période.

La majorité de ces signalements concernent des cas de mauvais traitements ou de négligence auprès des enfants.

La directrice de la DPJDirection de la protection de la jeunesse du Bas-Saint-Laurent, Anne Duret, affirme que plusieurs facteurs expliquent cette hausse, notamment la situation socio-économique des familles du Bas-Saint-Laurent.

On sait qu'au Bas-Saint-Laurent, on a quand même un revenu moyen inférieur à l'ensemble de la province. Et qui dit revenu moyen dit d'autres sources de stress aussi, moins d'accès au logement... C'est un ensemble de facteurs qui peut expliquer l'augmentation. Anne Duret, directrice de la protection de la jeunesse du Bas-Saint-Laurent

Mme Duret explique toutefois que la hausse du nombre de signalements vient aussi du fait que la communauté et les familles sont particulièrement vigilantes dans la région, et n'hésitent pas à tirer la sonnette d'alarme lorsqu'une situation leur semble inacceptable.

Signalements à la DPJ Direction de la protection de la jeunesse du Bas-Saint-Laurent en 2018-2019 Nombre de signalements traités : 2816 (hausse de 19,7 %)

Nombre de signalements retenus : 1033 (hausse de 16 %)

Une baisse du délai d'attente

Par ailleurs, le délai d'attente pour le traitement des dossiers est en baisse au Bas-Saint-Laurent après êtrepassé de 13 à 21 jours au cours des trois dernières années.

Il est actuellement de 19 jours, soit deux jours de moins qu'au printemps dernier. La cible gouvernementale est cependant fixée à 12 jours.

La directrice de la protection de la jeunesse au CISSS du Bas-Saint-Laurent, Anne Duret Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

On a une pression actuelle à l'étape de la centrale de signalement où actuellement on a 146 signalements en traitement , explique Mme Duret.

L'annonce d'un investissement de 47 millions de dollars annoncés par le ministre Lionel Carmant en juillet a cependant permis à la DPJDirection de la protection de la jeunesse du Bas-Saint-Laurent de stabiliser les postes d'une trentaine de ses employés qui ne travaillaient pas à temps complet, ce qui représente l'équivalent d'environ cinq postes.

Si pour l'instant les besoins semblent comblés, Anne Duret ajoute qu'il est difficile de remplacer les employés qui partent, par exemple, en congé parental.

C'est un défi majeur de recruter, de former ces gens-là et de s'assurer de bien les soutenir en cours de pratique aussi. Anne Duret

Mme Duret souligne qu'il n'y a pas de postes vacants actuellement dans la région, mais que la DPJDirection de la protection de la jeunesse est toujours en affichage afin de trouver des recrues.

De son côté, la représentante syndicale des 250 employés de la DPJdu personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) du Bas-Saint-Laurent, Mélanie Bernier, déplore le fait de ne pas avoir été invitée au point de presse du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent.

Elle affirme qu'elle commentera le bilan une fois qu'elle en aura pris connaissance, et ajoute qu'un point de presse national de son syndicat, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), aura lieu à ce sujet le 1er octobre.