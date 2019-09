Waseem Ramli ne sera pas consul de Syrie à Montréal

Chrystia Freeland, qui affirmait il y a deux jours ignorer que sa nomination avait été approuvée par ses propres fonctionnaires, a annoncé aujourd’hui qu’elle révoquait « immédiatement son statut ».

« Les opinions exprimées publiquement par Waseem Ramli à la presse et sur les médias sociaux sont choquantes et inacceptables. Quiconque partage ces opinions n’aurait jamais dû être autorisé par Affaires mondiales Canada à occuper ce poste », écrit la ministre.

« J’ai aussi chargé Affaires mondiales Canada d’initier un examen du système par lequel ces nominations sont traitées », poursuit-elle.

À quelques jours de la réouverture du consulat, le 1er octobre, la nomination de Waseem Ramli passait très mal parmi les nombreux opposants au régime de Bachar Al-Assad présents au Canada.

Waseem Ramli est un homme controversé dans la communauté. Dans les rues de Montréal, il conduit et exhibe un véhicule Hummer rouge aux couleurs du régime syrien avec la photo du dictateur Assad affiché sur une des vitres et la plaque d'immatriculation « 1Syria ».

Sur sa page Facebook, Waseem Ramli publie de nombreux messages à la gloire de l'armée syrienne et du président. Le 31 août, il invitait les gens à planifier leurs prochaines vacances en Syrie, alors que le Canada déconseille formellement les visites.

La ministre rappelle dans son message les nombreuses violations des droits de la personne commises par le régime de Bachar Al-Assad, « y compris les attaques d’armes chimiques odieuses contre les civils ». Le Canada a d'ailleurs imposé des sanctions à quelque 234 fonctionnaires du régime en réaction à ces événements.