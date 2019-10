Au-delà des pancartes : découvrez les candidats de Compton-Stanstead

David Benoit, candidat du Bloc québécois

David Benoit, candidat du Bloc québécois dans Compton-Stanstead Photo : www.facebook.com/David-Benoit

Votre âge? 27 ans

Votre lieu de naissance? Montréal

Avant de vous présenter, quel était votre emploi? Agent de vente chez Vidéotron

Avez-vous des enfants? Non

Êtes-vous abonné à la télévision câblée? Oui

Êtes-vous abonné à un journal local? Oui

Quelle est votre expérience politique? Vice-président du Forum jeunesse du Bloc québécois (FJBQ) / simulation parlementaire du PEQ / délégué syndical du CJM / CE de l'association étudiante du cégep Marie-Victorin (SECMV)

Quelle est votre plus récente activité de bénévolat? Les multiples responsabilités du FJBQ

Quel est votre meilleur coup de la dernière année? La refondation du Bloc québécois

De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? D'avoir persisté pour me rendre où j'en suis aujourd'hui. Je rêve de faire ce que je fais en ce moment depuis que j'ai 13 ans.

Quel politicien, qui n’est plus en fonction, est un modèle pour vous? Dites-nous pourquoi? Louise Beaudoin

Quel genre de véhicule conduisez-vous? Véhicule hybride

Quelle est votre devise? Le changement est inévitable. Soit on le désire, soit on le subit.

Au cours de la dernière année, avez-vous fait un don à un organisme de bienfaisance? Oui

Quelle chanson écoutez-vous en boucle en ce moment? Coton ouaté de Bleu Jeans bleu

Quelle est votre série télé préférée? Dans une galaxie près de chez vous

Quel est votre premier emploi de jeunesse? Crêpier chez Tutti Frutti

Quel est votre plaisir coupable? Écouter en rafale des séries avec du maïs soufflé au beurre.

Marie-Claude Bibeau, candidate du Parti libéral du Canada

Marie-Claude Bibeau, candidate du Parti libéral du Canada dans Compton-Stanstead Photo : www.2019.liberal.ca

Votre âge? 49 ans

Votre lieu de naissance? Sherbrooke

Avant de vous présenter, quel était votre emploi? Directrice générale du Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke

Avez-vous des enfants? Oui

Si oui, quel âge ont-ils? 20 ans

Êtes-vous abonné à la télévision câblée? Oui

Êtes-vous abonné à un journal local? Oui

Quelle est votre expérience politique? Quatre années comme ministre fédérale (Développement international et Francophonie, Agriculture et Agroalimentaire)

Quelle est votre plus récente activité de bénévolat? Le nettoyage des berges de la rivière

Quel est votre meilleur coup de la dernière année? Avoir aidé une citoyenne à sortir de l'emprise d'un homme violent

De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? Être une source d'inspiration pour les jeunes femmes

Quel politicien, qui n’est plus en fonction, est un modèle pour vous? Dites-nous pourquoi? Monique Gagnon-Tremblay qui travaillait réellement pour sa région

Quel genre de véhicule conduisez-vous? Véhicule à essence

Quelle est votre devise? ''Fearless Advise, Loyal Implementation'' (Des conseils francs et une réalisation loyale)

Au cours de la dernière année, avez-vous fait un don à un organisme de bienfaisance? Oui

Quelle chanson écoutez-vous en boucle en ce moment? L'album de Tim Brink

Quelle est votre série télé préférée? The Crown

Quel est votre premier emploi de jeunesse? Bar laitier

Quel est votre plaisir coupable? Raclette au magret de canard avec mon amoureux

Naomie Mathieu-Chauvette, candidate du Nouveau parti démocratique

Naomie Mathieu-Chauvette, candidate du NPD dans Compton-Stanstead Photo : www.npd.ca/candidats

Votre âge? 21 ans

Votre lieu de naissance? D’origine chinoise, je suis arrivée au Canada à l’âge de sept mois. J'ai grandi plus précisément dans la ville de Sherbrooke.

Avant de vous présenter, quel était votre emploi? Je suis et j'étais étudiante! Je suis présentement à l'Université d'Ottawa dans un bac spécialisé en étude des conflits et droits humains avec une mineure en sciences politiques.

Avez-vous des enfants? Non

Êtes-vous abonné à la télévision câblée? Oui

Êtes-vous abonné à un journal local? Non

Quelle est votre expérience politique? Je suis allée au Cégep de Sherbrooke en sciences humaines études internationales. Et, comme je l'ai mentionné un peu plus haut, je fais un bac spécialisé en étude des conflits et droits humains avec une mineure en sciences politiques.

Quelle est votre plus récente activité de bénévolat? Implication pour le NPD pour le député de Sherbrooke, Pierre-Luc Dusseault, depuis janvier 2019.

Quel est votre meilleur coup de la dernière année? Mon meilleur coup est clairement d'avoir eu l'audace de me lancer dans la politique fédérale et d'être candidate. Je fais campagne à Compton-Stanstead tout en étant à l'Université d'Ottawa. C'est quatre heures de route en auto...

De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? Dans la vie, ma plus grande fierté c’est de toujours faire ce qu’il me semble juste et de suivre mes valeurs. De plus, j'ai toujours réussi à surmonter les défis auxquels je faisais face. Je suis fière de la jeune femme que je deviens et qui a le courage de se lancer dans des aventures folles malgré les peurs.

Quel politicien, qui n’est plus en fonction, est un modèle pour vous? Dites-nous pourquoi? Pour ma part, Jack Layton est un modèle politique ! Lors de sa dernière campagne, il a fait un travail extraordinaire malgré la maladie. Il a toujours su être positif et proche du peuple.

Quel genre de véhicule conduisez-vous? Véhicule à essence

Quelle est votre devise? Ensemble, nous pouvons changer le monde !

Au cours de la dernière année, avez-vous fait un don à un organisme de bienfaisance? Oui

Quelle chanson écoutez-vous en boucle en ce moment? Arms Around You de XXXTENTACION feat Lil Pump

Quelle est votre série télé préférée? Game of Thrones est définitivement ma série préférée !

Quel est votre premier emploi de jeunesse? Mon premier emploi à été dans un camp de jour à London, en Ontario, lors de l'Échanges jeunesse Canada YMCA.

Quel est votre plaisir coupable? Mon plaisir coupable est sans doute de prendre des cuillerées de sirop d’érable ! Chut...

Jessy McNeil, candidat du Parti conservateur du Canada

Jessy McNeil, candidat du Parti conservateur du Canada dans Compton-Stanstead Photo : https://www.conservateur.ca/

Votre âge? 42 ans

Votre lieu de naissance? Arthabaska

Avant de vous présenter, quel était votre emploi? Militaire

Avez-vous des enfants? Oui

Si oui, quel âge ont-ils? 5 et 6 ans

Êtes-vous abonné à la télévision câblée? Oui

Êtes-vous abonné à un journal local? Oui

Quelle est votre expérience politique? C'est ma première expérience.

Quelle est votre plus récente activité de bénévolat? Cadet

Quel est votre meilleur coup de la dernière année? J'ai gagné l'investiture du Parti Conservateur en juillet.

De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? Ma famille

Quel politicien, qui n’est plus en fonction, est un modèle pour vous? Dites-nous pourquoi? Winston Churchill pour sa capacité d'adaptation et son leadership

Quel genre de véhicule conduisez-vous? Véhicule à essence

Quelle est votre devise? Droit au but !

Au cours de la dernière année, avez-vous fait un don à un organisme de bienfaisance? Oui

Quelle chanson écoutez-vous en boucle en ce moment? God's Country de Blake Shelton;

Quelle est votre série télé préférée? Timeless

Quel est votre premier emploi de jeunesse? Pompiste

Quel est votre plaisir coupable? La tarte aux fraises de ma conjointe

Jean Rousseau, candidat du Parti vert du Canada

Jean Rousseau, candidat du Parti vert du Canada dans Compton-Stanstead Photo : www.greenparty.ca

Votre âge? 58 ans

Votre lieu de naissance? Asbestos

Avant de vous présenter, quel était votre emploi? Technicien de son

Avez-vous des enfants? Oui

Si oui, quel âge ont-ils? 4 ans, 7 ans, et 24 ans

Êtes-vous abonné à la télévision câblée? Non

Êtes-vous abonné à un journal local? Non

Quelle est votre expérience politique? J'ai été député de Compton-Stanstead de 2011 à 2015. Je milite en politique depuis plus de 15 années et c'est ma 4e élection générale!

Quelle est votre plus récente activité de bénévolat? À l'école primaire Carillon, j'accompagne les élèves pour leurs sorties scolaire.

Quel est votre meilleur coup de la dernière année? Je reviens de trois années très difficiles au niveau personnel... chaque pas en avant est un bon coup!

De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? Mes filles, elles sont extraordinaires !

Quel politicien, qui n’est plus en fonction, est un modèle pour vous? Dites-nous pourquoi? Les deux sont malheureusement décédés, à égalité René Lévesque et Jack Layton. À cause de l'intégrité de leurs discours, le courage de leurs visions et bien sûr, un charisme naturel sans égal !

Quel genre de véhicule conduisez-vous? Véhicule à essence

Quelle est votre devise? 24 heures à la fois.

Au cours de la dernière année, avez-vous fait un don à un organisme de bienfaisance? Non

Quelle chanson écoutez-vous en boucle en ce moment? Wolves of Siberia de Behemoot... très heavy métal

Quelle est votre série télé préférée? Même si elle est terminée House of cards

Quel est votre premier emploi de jeunesse? Journalier à l'usine de chaussures H.H. Brown Shoes à Richmond.

Quel est votre plaisir coupable? Le chocolat noir !