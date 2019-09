Metrolinx veut électrifier le UP Express et utiliser de plus gros trains

Metrolinx voudrait aussi utiliser de « plus gros trains » et « intégrer le UP Express dans le réseau GO » pour desservir un plus grand nombre de voyageurs.

Avec la croissance actuelle, le UP Express dépassera sa pleine capacité d'ici 2028 , explique la porte-parole de Metrolinx, Anne Marie Aikins.

L'agence provinciale se défend d'avoir bâclé la planification de la nouvelle ligne entrée en service il y a quatre ans seulement.

Mme Aikins répond que le UP Express a connu une hausse « phénoménale » d'achalandage, soit 69 % en 4 ans.

Les usagers l'adorent, dit-elle. Selon un récent sondage, 89 % des passagers étaient satisfaits.

Metrolinx ne sait pas pour l'instant combien les améliorations proposées pourraient coûter ni quand les travaux pourraient commencer, aucun plan détaillé n'ayant été soumis jusqu'à maintenant au conseil d'administration de l'agence.

Toutefois, Mme Aikins assure que Metrolinx ne « perdra pas de vue » la nécessité de maintenir un service « abordable et rapide ».

Lors du lancement du service, les trains UP Express étaient souvent quasi vides, forçant Metrolinx à réduire les tarifs de façon marquée en mars 2016.

Nombre de résidents ont réclamé par le passé l'électrification de la ligne.

Toutefois, l'ancien gouvernement libéral avait opté pour des trains au diesel, de façon à lancer le service plus rapidement. Son objectif initial était que le lien ferroviaire soit prêt pour les Jeux panaméricains de 2015.