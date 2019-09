La DPJ a suivi plus de 6000 cas dans la grande région de Québec

Le nombre d’enfants qui ont fait l’objet d’un signalement et qui ont besoin de protection ne cesse d’augmenter, déplorent le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux ) de la Capitale-Nationale et le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de Chaudière-Appalaches.

Dans la Capitale-Nationale, le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux a enregistré 10 606 signalements en 2018-2019. De ce nombre, 4082 ont été retenus, une hausse de 2 % par rapport à l’année précédente.

Dans Chaudière-Appalaches, le CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux a reçu 5474 signalements et 2262 ont été retenus. Il s’agit d’une hausse de 6,3 %.

Au total, plus de la moitié des enfants qui ont été suivis par la DPJDirection de la protection de la jeunesse l’ont été pour des risques sérieux d’abus physique et de négligence.

Dans son bilan annuel, la DPJDirection de la protection de la jeunesse souligne les 40 ans de Loi sur la protection de la jeunesse, mais admet qu’il reste encore du travail à faire compte tenu de la hausse constante des signalements.

Cette situation préoccupe grandement les DPJ du Québec dont le défi pour l’avenir est d’infléchir cette tendance et d’offrir un monde meilleur à nos enfants , ajoute-t-on.

Commission spéciale cet automne

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale et le CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches rappellent qu’une commission spéciale commencera dans les prochaines semaines, ce qui permettra de faire le point sur la situation au sein de la DPJDirection de la protection de la jeunesse .

La Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse qui s’amorcera à l’automne constitue pour les DPJ une occasion de partager son expertise , peut-on lire dans le communiqué diffusé mercredi.

Le gouvernement du Québec a lancé cette commission après la mort d’une fillette de 7 ans de Granby en avril dernier. L’enfant était sous la protection de la DPJ. Dans un rapport publié en juillet, le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie-CHUS blâmait un système complet qui avait failli à protéger la fillette.

La protection des enfants est un travail d’équipe où la contribution de chacun est fondamentale. CIUSSS de la Capitale-Nationale et le CISSS de Chaudière-Appalaches

Plus près de chez nous, ce drame rappelle celui de la petite Rosalie Gagnon, âgée de 2 ans, retrouvée morte à Québec en avril 2018.

Dans ce dossier, un rapport de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) révélait que les communications entre la DPJDirection de la protection de la jeunesse et le centre d'hébergement où a séjourné la mère de l'enfant étaient déficientes.

Le rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse est attendu le 30 novembre 2020 au plus tard.