La version mobile de Mario Kart lancée aujourd'hui

La célèbre série de jeux de course de Nintendo arrive enfin sur mobile : Mario Kart Tour a été lancé mercredi matin pour les appareils iOS et Android.

Offerte gratuitement, l’application permet aux joueurs et joueuses de prendre le volant en incarnant des personnages emblématiques comme Toad, Donkey Kong et Bowser, et de les contrôler avec un seul doigt.

Un abonnement à 5,99 $ par mois donne accès à davantage d’objets, à des défis exclusifs et au mode 200cc, dans lequel les véhicules sont plus rapides. Ce tarif est d’ailleurs le même que celui du service de jeux vidéo Apple Arcade, qui donne accès à un catalogue de plus d’une centaine de jeux.

Il est également possible d’acheter en microtransaction des rubies, la monnaie virtuelle du jeu, qui permettent de débloquer des voitures et des personnages à l’aide d’un système de pochettes-surprises (loot boxes).

Mario Kart Tour intègre plusieurs circuits de la série, mais aussi de nouvelles pistes dont le paysage est inspiré de villes réelles de partout dans le monde. Les circuits sont offerts en rotation et changent toutes les deux semaines. La première piste inspirée d’une ville est celle de New York, qui sera jouable jusqu’au 9 octobre.

On joue au jeu en tenant son téléphone à la verticale, comme c’est le cas pour toutes les autres versions mobiles des populaires jeux de Nintendo, comme Super Mario Run et Fire Emblem Heroes. Il suffit de glisser son doigt horizontalement pour piloter la voiture et de taper sur l’écran pour se servir d’objets.

Bien que Mario Kart Tour nous donne l’impression d’affronter de vrais êtres humains en ligne au début des courses, il est pour l’instant seulement possible de jouer contre l’ordinateur. Un mode en ligne sera par contre ajouté dans une mise à jour ultérieure.