Accusations de plagiat : Gad Elmaleh reconnaît s'être inspiré d'autres humoristes

En janvier et février dernier, la chaîne YouTube CopyComic a mis en ligne deux vidéos montrant des gags que Gad Elmaleh aurait empruntés à certains de ses collègues pour dénoncer le vol de blagues par l'humoriste.

La vedette née au Maroc, qui a vécu au Québec avant de s’établir en France, avait alors été rapidement bannie du Bordel Comédie Club, un cabaret d'humour à Montréal.

À l'époque, il s'était défendu en affirmant que les numéros d'humour reposent souvent sur des observations tirées de la vie quotidienne et que, par conséquent, ils ne sont pas le fruit de la créativité d'autres humoristes. Selon lui, ces observations n'appartiennent à personne.

Une confession en demi-teinte

Plusieurs mois après la controverse, l'humoriste a livré un long témoignage devant les caméras du Parisien. Moins catégorique qu'avant, il admet qu'il y a « une partie de vrai » dans les accusations de plagiat qui ont été portées contre lui, tout en les jugeant « démesurées » par rapport à ce que le matériel plagié représente dans son travail.

C’était excessif, démesuré par rapport à ce qui est vrai [...] C’était hargneux, avec beaucoup de choses mensongères, et une partie de vrai. [...] Personne n’a envie d’être affiché dans toute la presse comme quelqu’un qui a volé, surtout pas un humoriste , affirme-t-il.

Une génération d'humoristes fortement influencée par les monologuistes

Gad Elmaleh explique qu'il faut resituer son humour dans le contexte où il a fait ses débuts, c'est-à-dire à l'heure où le stand-up, ou monologue, gagnait en popularité.

La génération d’humoristes qui naît en ce moment, elle naît dans le stand-up [...] Il n’y a pas de mouvement vers le stand-up, estime-t-il. Nous, on était complètement ébahis, fascinés par ça. On a bouffé du stand-up. Alors oui, on prend des choses et on les met à notre sauce. Mais on parle d’une minute trente, deux minutes.

Je me suis braqué. [...] Oui, je me suis inspiré de gars, oui, j’ai chopé ça. Voilà, au moment où le stand-up arrivait, avec ma génération, on s’est inspirés des Américains… Gad Elmaleh

Il comprend la réaction du public face à ses « emprunts » plus ou moins subtils, mais il refuse de se laisser définir par ceux-ci.

Ce qui me caractérise et qui caractérise mon humour, c’est un langage que j’ai inventé. Je suis amoureux de la langue française, je la tords, je la réinvente, ça me définit. Les personnages, la gestuelle, l’histoire, mon regard sur la vie, mon histoire personnelle, mes voyages, l’immigration, la paternité. C’est ces thèmes-là que je traite, moi. Je ne traite pas de la vanne du porte-clé ou de la moto , explique-t-il.

Il a également relativisé l'importance des gags empruntés par rapport à l'abondance de contenu qui lui est propre : Une minute trente de show sur vingt ou trente heures de spectacles que j'ai faits dans ma vie, ça ne résume pas ma carrière.

Continuer sa route

Questionné à savoir s'il regrettait ses gestes, l'humoriste n'a pas semblé trop consommé par les regrets. Je ne le referais pas, mais je ne le regrette pas parce que je n'ai jamais été dans une démarche malicieuse , avoue-t-il.

Il ajoute qu'aucun auteur ne s'est plaint de ses agissements par le passé, soulignant au passage qu'il a passé beaucoup de temps avec son ami Jerry Seinfeld, un des humoristes qu'il aurait plagiés : Je le dis sans cesse, je lui ai pris beaucoup plus dans la vie de tous les jours que dans son show.

Présentement en processus d'écriture de son prochain spectacle solo, Gad Elmaleh semble vouloir tirer un trait sur cette controverse. Visiblement moins ébranlé qu'au début de l'année, il pense même y faire allusion dans un prochain numéro.