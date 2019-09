Fini les caisses d’eau embouteillée chez Familiprix

Familiprix ne vendra plus de caisses d’eau de source embouteillée à compter de janvier 2020.

Il s'agit en fait des petites bouteilles de 750 ml et moins qui seront proscrites dans le cadre d’un virage écoresponsable que souhaite effectuer la chaîne.

Ses dirigeants estiment que plus de 10 millions de bouteilles d’eau en plastique à usage unique seront ainsi retirées des tablettes dans toutes les pharmacies affiliées à Familiprix.

« Tous les jours, les pharmaciens propriétaires affiliés à Familiprix aident les consommateurs à prendre leur santé en main. Lorsqu’il est question de santé, celle des gens est indissociable de celle de la planète », souligne Albert Falardeau, président de Familiprix.

L’annonce d’aujourd’hui s’inscrit dans notre engagement à faire de Familiprix une destination santé à la fois humaine et novatrice. Albert Falardeau, président de Familiprix

Bouteille de 1 litre et plus

Familiprix souhaite plutôt favoriser des solutions durables comme les bornes de remplissage de bouteilles d’eau réutilisables.

« Nous avons récemment mis en place un programme d’étiquetage qui facilite le repérage des produits écoresponsables en succursale », ajoute Bernard Godbout, vice-président marketing chez Familiprix.

Seules les bouteilles au format de 1 litre et plus demeureront disponibles pour « répondre aux besoins immédiats et urgents de la population qui peuvent survenir, notamment pour usage médical », explique l’entreprise dans un communiqué.

Familiprix se targue d’ailleurs d’être la première bannière de pharmacie à prendre des mesures aussi concrètes pour réduire le nombre de bouteilles de plastique qui se retrouvent dans l’environnement après une simple utilisation.

La chaîne compte 398 succursales à travers le Québec et le Nouveau-Brunswick.