Les villes doivent encourager le cyclisme en 10 étapes, selon un rapport

Les auteurs proposent notamment de promouvoir le cyclisme à tous les âges et d'aménager des pistes cyclables.

Le centre a étudié l'évolution du cyclisme sur dix ans. Selon lui, il y a cinq sphères à prendre en compte pour conseiller les villes à adopter des mesures, soit l'individu, la société dans son ensemble, les politiques municipales, l'environnement urbain, et l'environnement naturel.

Selon la chercheuse principale de l'étude, Beth Savan, de l'Université de Toronto, de plus en plus de gens choisissent le vélo pour se déplacer et pas seulement dans les grandes villes, puisque la tendance s'observe aussi dans des villes comme Niagara Falls, dans le sud de l'Ontario, Saskatoon, en Saskatchewan ou encore Kelowna, en Colombie-Britannique.

Je pense que cela signifie qu'avec un conseil municipal très déterminé, un plan et une politique visant à encourager le cyclisme, il [le vélo] peut être très attrayant pour de nombreuses personnes. Beth Savan, chercheuse principale de l'étude Accroître le cyclisme au Canada

Le rapport complet sera d'ailleurs remis aux conseils municipaux à travers tout le pays.

10 mesures clés pour développer le cyclisme Promouvoir l'utilisation du vélo

Promouvoir le cyclisme à tout âge

Exploiter les tendances liées au cyclisme, mais privilégier l'équité pour ne pas délaisser des quartiers

Identifier les potentiels pour le cyclisme

Conclure des partenariats pour développer une culture du cyclisme où elle n'existe pas

Utiliser les données pour identifier les avantages de ce mode de transport

Élaborer un plan stratégique

Jumeler les projets et les programmes autour du cyclisme

Assurer la sécurité des cyclistes

Contourner les problèmes de météo et géographiques comme les collines

La météo, une question clé

Certes, il faut rendre le vélo attrayant pour les résidents d'une ville, indique l'étude. C'est aussi important de le faire à tout âge, d'identifier des zones de pistes cyclables potentielles et de sécuriser les rues.

Des problèmes géographiques demeurent toutefois notamment lorsqu'il y a des collines, par exemple, et lorsqu'il y a des conditions météorologiques difficiles durant l'hiver.

Régler ce problème de neige et de pluie n'est souvent pas assez pris en compte, estime la défenseure des droits des cyclistes, Yvonne Bambrick.

À Montréal, le nombre de passagers est énorme l'hiver , indique-t-elle.

Le nombre de cyclistes en hiver augmente à Toronto chaque année, car nous avons commencé à essayer de dégager correctement les principales pistes cyclables, mais nous n'y sommes pas encore , ajoute-t-elle.

Selon l'étude, le taux de trajet à vélo pour se rendre au travail à Montréal a eu la plus forte croissance entre 1996 et 2016, soit 176 % tandis que Toronto se classait au deuxième rang, avec une augmentation de 147 % au cours de ces deux décennies.

Winnipeg enregistre la plus faible croissance, avec 24 % durant cette période.

Les investissements dans le cyclisme à Toronto et dans de nombreuses villes ont été en grande partie concentrés dans le centre-ville , explique Mme Savan.

En ce qui concerne les banlieues, environ un tiers de tous les trajets entrepris font moins de cinq kilomètres et peuvent très facilement être entrepris à vélo , ajoute la chercheuse.

Cela nécessite toutefois de promouvoir ce mode de transport et de construire des pistes cyclables, selon elle.

Mississauga travaille actuellement sur un plan de lutte contre le changement climatique de 450 millions de dollars qui comprend l'expansion de l'infrastructure cyclable et piétonnière.

À écouter : La sécurité des cyclistes toujours préoccupante à Toronto

Le maire de Toronto John Tory Photo : Radio-Canada

La Ville de Toronto a également lancé une nouvelle version de Vision Zéro en mars afin de rendre les routes plus sûres et de réduire le nombre de morts pour les cyclistes, piétons et automobilistes sur les routes.

Le plan comprend l'abaissement des limites de vitesse et des modifications de la conception des routes.

Le maire de Toronto John Tory a par ailleurs dit qu'il allait lire le rapport.

Nous avons un plan pour l'infrastructure pour les cyclistes. Nous savons aussi que nous devons faire une meilleure job pour nettoyer par exemple les rues pour les cyclistes l'hiver. John Tory, maire de Toronto

Toronto prévoit construire 120 kilomètres de nouvelles voies cyclables au cours des trois prochaines années. Le coût du projet est estimé à 48 millions de dollars.