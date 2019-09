Le temps d'une soirée, un Acadien devient photographe officiel de Michelle Obama

La photographie passionne M. Audet depuis les années 2000. Il a eu la chance de photographier des premiers ministres. Il est un habitué du protocole, mais lundi à Québec, c’était à un autre échelon.

C’est toujours la grosse affaire la sécurité et tout ça. C’est glamour, mais à ce niveau-là, c’est la première fois , a confié celui qui habite Québec depuis 2003.

Le tout a commencé par un appel de la Chambre de commerce de Québec avec qui le photographe collabore régulièrement. On ne lui a pas donné beaucoup de détails à ce moment-là; on lui demandait simplement s’il était disponible lundi.

Finalement, on lui explique que le photographe officiel de l’événement ne peut se rendre à Québec pour la conférence de l’ex-première dame des États-Unis. Il accepte immédiatement.

Dimanche, il rencontre les services secrets américains et les organisateurs de la conférence. On lui explique son mandat et on lui donne un laissez-passer.

Dans le fond, j’avais accès à tout, sauf à sa loge. J’essayais de me comporter comme le gars qui fait ça tous les jours, mais dans ma tête c’était wow!. Stéphane Audet

Il devait photographier la conférence, mais aussi faire un portrait de Mme Obama avec des invités de marque lors d’une séance privée. C’est à ce moment qu'il a eu l’occasion de discuter avec elle pendant cinq minutes.

C’était drôle parce que là j’ai entendu un des agents du service secret dire ‘’ok, she’s coming’’ : elle arrive! Et là, on s’est tous raidi comme si c’était le reine d’Angleterre qui arrivait et la patate commençait à y aller , se souvient-il.

Une photo de Michelle Obama captée par Stéphane Audet. Photo : Gracieuseté/Stéphane Audet

Elle est arrivée cinq minutes avant les invités. Elle s’est dirigée immédiatement vers le photographe acadien les bras grands ouverts.

Elle m’a fait une espèce de gros ‘’bear hug’’. J’étais pris dans les bras de Michelle Obama qui me serrait très fort , raconte-t-il.

Pour M. Audet, Mme Obama est exactement la femme qu’on voit la télé .

Bientôt, le photographe sera à l’école L’Étincelle où il parlera de son expérience, mais aussi de sa passion pour la photographie.

Le but de ça est non seulement de parler de mon parcours, c’est aussi de leur faire comprendre que ce n’est pas parce que tu viens de la Péninsule acadienne que tu ne peux pas faire de grandes choses dans la vie , dit-il.

Stéphane Audet a une exposition intitulée Sur la route des Pow-wow en montre jusqu’à la fin septembre à La P’tite église de Shippagan.

Avec les informations de l'émission radiophonique La Matinale, d'Ici Première